Пригожин объяснил желание Орейро получить российский паспорт

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы и актрисы Наталии Орейро о том, что она собирается стать гражданкой России. Уругвайская дива уже подала документы в посольство.

"По большому счету, Россия привлекательна своим отношением – менее циничным, чем оно существует. У нас нет этого хладнокровного отношения, – заявил Пригожин интервью радиостанции "Говорит Москва". – Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам".

По его словам, многие зарубежные знаменитости находят "свое спокойствие" именно в Российской Федерации, даже несмотря на достаточно суровые климатические условия.

Кроме того, продюсер обратил внимание и на финансовую сторону вопроса. Пригожин уточнил, что в России для звезд есть "особый налоговый статус", чем не могут похвастать многие другие страны.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о бедственном положении артистов во время пандемии COVID-19. По его словам, деятели культуры, которые платят налоги, имеют право на их возврат от государства.