Пригожин объяснил желание Орейро получить российский паспорт

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы и актрисы Наталии Орейро о том, что она собирается стать гражданкой России. Уругвайская дива уже подала документы в посольство.
"По большому счету, Россия привлекательна своим отношением – менее циничным, чем оно существует. У нас нет этого хладнокровного отношения, – заявил Пригожин интервью радиостанции "Говорит Москва". – Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам".
По его словам, многие зарубежные знаменитости находят "свое спокойствие" именно в Российской Федерации, даже несмотря на достаточно суровые климатические условия.
Кроме того, продюсер обратил внимание и на финансовую сторону вопроса. Пригожин уточнил, что в России для звезд есть "особый налоговый статус", чем не могут похвастать многие другие страны.
Ранее Иосиф Пригожин заявил о бедственном положении артистов во время пандемии COVID-19. По его словам, деятели культуры, которые платят налоги, имеют право на их возврат от государства.
Комментарии
Кроме того, продюсер обратил внимание и на финансовую сторону вопроса. Пригожин уточнил, что в России для звезд есть "особый налоговый статус", чем не могут похвастать многие другие страны.
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Это прорыв!
звезды не платят налоги со своих концертов, они же нищие млрдеры
Сказал бы проще, это наша корова и мы ее доим, сентементальные...лохи которые ведутся на всевдо шедевры от наших поп деятелей...
да пусть переезжает в Бийск там и поёт...
Вот это особо умилило:\:
"Ранее Иосиф Пригожин заявил о бедственном положении артистов во время пандемии COVID-19. "
Осик пиши куда деньги слать! скинемся чтоб не помер с голоду!
А кто вообще шрека спрашивал? Кого вообще его мнение интересует?
Прошляпил он свой шанс, нужно было сказать, что Орейро так хочет поддержать конституцию и президента, что в срочном порядке подала документы на гражданство.
А кто этого лысого черта спрашивал??????????