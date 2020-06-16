Телефоны в местах с плохим уровнем сигнала разряжаются гораздо быстрее и их стоит отключать, сообщил гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, вне зоны сигнала мобильное устройство постоянно ищет ближайшую базовую станцию своего оператора, и чем дальше она расположена, тем быстрее садится аккумулятор девайса. "Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться", – пояснил он.

При этом серьезной угрозы для здоровья человека постоянно включенный гаджет не представляет. Но стоит помнить, что если ближайшая вышка сотовой связи находится далеко, то телефон расходует больше энергии, и от него исходит большее электромагнитное излучение, предупредил специалист.