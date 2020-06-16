Телефоны в местах с плохим уровнем сигнала разряжаются гораздо быстрее и их стоит отключать, сообщил гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству "Прайм".
По словам эксперта, вне зоны сигнала мобильное устройство постоянно ищет ближайшую базовую станцию своего оператора, и чем дальше она расположена, тем быстрее садится аккумулятор девайса. "Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться", – пояснил он.
При этом серьезной угрозы для здоровья человека постоянно включенный гаджет не представляет. Но стоит помнить, что если ближайшая вышка сотовой связи находится далеко, то телефон расходует больше энергии, и от него исходит большее электромагнитное излучение, предупредил специалист.
Комментарии
Спасибо, КЭП!
09:35
- гость -
Спасибо, КЭП!
сообщил гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков
Этот братишка вернул мне мой 2007. Всплакнул.
И где "Прайм" таких экспертов набирает...
10:05
В чём же он не прав?
Это знает и пятилетний ребенок в деревне у бабушки.
Но, безусловно, Кусков авторитет местный.
09:48, вот и я о том же)
Наш регион никогда не истощится от постоянного наплыва полчища таких экспертов!!