Пропавшего ребенка несколько часов искали у озера в Алтайском крае

Двухлетнего малыша искали в течение нескольких часов в Шипуновском районе Алтайского края. Инцидент произошел вечером 15 июня.

Спасателям поступило сообщение, что ребенок исчез на озере Кривое недалеко от села Усть-Порозиха. Выяснилось, что родители вместе с детьми отдыхали у водоема и в какой-то момент оставили их без присмотра. Самый младший в итоге потерялся.

Ребенка искали несколько часов и нашли его в лесу. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уже писал amic.ru, ранее в устье реки Алей нашли тело восьмилетней девочки. Ее искали трое суток. Ребенок утонул во время купания.