"Умный" светофор установили в Барнауле

В Барнауле модернизировали светофор на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Как отмечается, на этом месте установили детекторы транспорта с возможностью анализа трафика дорожного движения. Датчики будут выявлять количество автомобилей, скорость транспортного потока и занятость полосы, а также накапливать данные об интенсивности движения в разное время суток.
Эти сведения позволят настроить режим работы светофора таким образом, чтобы на перекрестке не образовывались заторы. Кроме того, благодаря детекторам диспетчер сможет отслеживать текущую дорожную ситуацию на участке.
Если опыт окажется положительным, "умные" светофоры оборудуют и на других перекрестках краевой столицы.
Комментарии
Из таких светофоров должна быть сеть, иначе ничего не выйдет
на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна
ндааа... самый загруженный перекресток...
Ну теперь хрен повернешь с определенных направлений...
Уронила на гантелю. Похоже на покушение.
16.06.2020 10:47
- гость -
А зачем нужен коллапс от этого светофора где-нибудь в центре. Пусть там опробывают
да не важно хде, хоть в Бобровке - главное, шо успешно запилили несколько лямов за него...
Светофоры не помогут. Во-первых, в городе много машин, во-вторых, их количество мал-помалу увеличивается.
На Горской 1? Не припомню там пробок.
дело не в пробках, а в том как светофор научится сам себя регулировать...
светофор с ИИ
16.06.2020 12:13
- гость -
Теперь есть
Сколько много специалистов на амике! Вы хоть кроме как на ОТ ещё на чем-нибудь ездите? Вам всё плохо: нет светофора плохо, есть светофор неправильно работает, пробуют что-то новое, опять не так! Кто из вас в жизни что-то сделал для людей полезного? Есть примеры.?
Бозецки лохушкам спать спокойно не дает главнокомандующий привокзальной плошади. Перестаньте ато атата! Детский лепет.
16.06.2020 15:51
- гость -
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15:25
Я
Вы бы ротик свой прикрыли, Якало пояканное.