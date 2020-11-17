С видом на реку и лес. В Барнауле продают таунхаусы с уникальным местоположением

Где в Барнауле найти комфортное жилье вдалеке от городской суеты, в идеале – рядом с лесом, но чтобы вся инфраструктура была под рукой? И чтобы стоимость адекватная, не "рублевская". Такое место есть в поселке Борзовая Заимка, где сейчас продается несколько секций нового таунхауса. Трехэтажные квартиры с гаражами, всеми коммуникациями и буквально на краю ленточного бора предлагает барнаульский застройщик ООО "Бетонстройсервис".

Дом на улице Радужной, 1, достроен и сдан в эксплуатацию. Каждая из пяти квартир имеет три этажа. Первый – для гостиной и кухни, с теплыми полами и витражным окном в пол с выходом во двор дома, второй этаж свободной планировки и третий – мансардный, тоже предполагает планировку по вашему желанию.

Общая площадь – 170 квадратных метров. Уже установлена качественная уличная дверь и дверь из гаража в дом. На стенах штукатурка и шпатлевка, выполнена разводка электрики, новые хозяева совершенно свободны в выборе дизайна интерьера. Есть все коммуникации: центральный газ, вода и освещение. Канализация – местная, современная и не требует откачки (септик). Участок от 3 до 5 соток.

Стены дома построены из теплоблоков (материал три в одном: керамзитобетонная основа, утеплитель и облицовка), межэтажные перекрытия монолитные. Все основные материалы (бетон, блоки, межквартирные перегородки, тротуарная плитка и железобетонные изделия) компания производит сама. Они качественные, себестоимость объекта застройщику обходится ниже, потому что нет лишней накрутки от поставщиков и посредников. Отсюда и комфортные цены.

В минуте ходьбы детский сад, в двух минутах – автобусная остановка. Рядом есть школа и магазины. К дому ведет новая асфальтированная дорога, у каждой квартиры свой гараж с качественными автоматическими воротами (Аlutech).

Стоит такая недвижимость от 3,8 млн рублей (можно использовать материнский капитал, сертификаты, есть рассрочка и помощь с ипотекой). За эти деньги вы покупаете не просто трехэтажное жилье, а отличную альтернативу стандартной городской квартире со всеми прелестями загородного дома.

OOO "Бетонстройсервис"

Алтайский край, город Барнаул

Отдел продаж: 8 (3852) 555-505