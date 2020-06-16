В Бийске пожарные спасли от гибели двух человек

15 июня в пожарно-спасательную службу Бийска поступило сообщение о задымлении в одной из квартир многоэтажного дома. К моменту прибытия спасателей дым заполонил подъезд и поднимался со второго этажа наверх.

"Благодаря бдительности соседей, которые своевременно позвонили в пожарно-спасательную службу, и быстрым и слаженным действиям караула 19-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, удалось не допустить распространение огня на большую площадь", – рассказали в ведомстве.

Пожарные быстро потушили возгорание и при помощи спасательных устройств вывели из помещения двух человек. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.