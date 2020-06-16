Автовладельцам возместят 90% затрат при переходе на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза. Сейчас поддержка составляет 30%, но предлагается поднять ее до 60%, пишет РБК.
Кроме государственной поддержки, расходы автомобилистов частично покроет "Газпром". Он вернет еще 30% за счет своего дочернего предприятия, которое является основным поставщиком газа для транспорта. Таким образом, владельцам останется оплатить только 10% от стоимости перевода машины на газ.
По мнению Новака, эта мера позволит представителям бизнеса и физлицам сэкономить около 4-5 млрд рублей.
Комментарии
а потом правительство резко поднимет цены на газ.... и все
и как же это сделать?
а шо? Турция не платит? Усраина на бабки развела? Белорусы вот-вот на фиг пошлют? Денежки у газпромика кончились? Срочно все помогать!
и как же это сделать?
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в уме...
срочно на внутренний рынок!!! нас ежли чё можно и прессануть...
Пусть упростят процедуру узаконивания в ГИБДД перевода на газ
Через ~ 70 000 км у многих свистанут "бошки" (ГБЦ). Но это не точно.
Повышение цен уже началось. В Новосибирске газ сканул с 13-50 до 19-50. Похоже, что это не предел.
13:07
гость 22
шо? Турция не платит? Усраина на бабки развела? Белорусы вот-вот на фиг пошлют? Денежки у газпромика кончились?
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Всё так. И СС(сила сибири) не поможет, ведь он никогда не окупится.
Авторы статьи, уточните про какой вид газа речь? СНГ или метан? Газпром -это метан, а на фото баллон для СНГ.
13:21
Что вам не понятно? Там Ловато итальянское, 4 поколения и пропан. Всё как вы любите. На метане чаще грузовики ездят, да пазики в Кемеровской области.
Они уже 4 года назад подняли сразу в 2 раза, с 7.5 до 15 рублей. Так что пусть сами на нем ездят.
двигатели гробить...
Для 16.06.2020 13:33 !
Сам дурачье! Считать научись! Школота-недоучка!
Правительство планирует увеличить субсидии на перевод автомобилей с бензина на сжатый природный газ (метан) с 30 до 60% от суммы расходов на конвертацию.
Еще 30% от суммы расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо», которая является основным поставщиком метана для автомобилей в России. Владельцам машин останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.
Куда обращаться то?
Но не где нет инфы как это все оформить и без препятствий ГИБДД
14:05
гость
Куда обращаться то?
В Спортлото.
Интересно, если это МЕТАН , куда этот огромный баллон всунуть в авто??
И появятся ли дополнительные метановые заправки?
Пропан - это бомба на колесах, а зная как у нас проходят ТО и обслуживают авто, лучше пусть на бензине катаются. А то "фейрверки" частенько начнутся в нашей стране.
15:14 гость -Пропан - это бомба
Ничего страшного, не взрывается, еще на "копейке" у меня газ был, итальянское оборудование. Но моторесурс жрет нещадно переход на газ. Мощность заметно падает. Больше не перехожу, Да и мороки много, зимой, в холода, запуск на бензине, прогрев, затем переход на газ. И то и это покупать надо, Экономии не заметил, чаще заправляться на газе приходится. На баке бензина хватало проехать из Барнаула до Бийска и обратно, на газе заправляться еще в Бийске приходилось. Хоть газ в 2 раза дешевле, получалось, что выигрыша никакого.
Перевозить длинный груз не получится, сейчас заднее сиденье откинул и вдоль всей машины груз негабаритный засунул. С газом баллон мешает, так уже не выйдет. в общем, морока с этим газом, заправки искать надо, в горный поедешь, так все время на бензине получается.
А еще "Освидетельствование газового баллона должно проводиться один раз в 2 года."
Вот только снятие/установка баллона - 1500р и это не все, с прейскурантом в интернете ознакомьтесь. Это надо? Найдут вмятинку - меняй баллон.
15:40
- гость -
еще на "копейке" у меня газ был,
Газ на копьё? Ну извините!
15:40
- гость -
Ничего страшного, не взрывается, еще на "копейке" у меня газ был, итальянское оборудование.
С вами вообще всё нормально? Сколько отдали за оборудование и установку? А сколько стоило копьё?
Мотор умрет быстро. Зимой гемор
16:13- гость - С вами вообще всё нормально? Сколько отдали за оборудование и установку? А сколько стоило копьё?
Копейка была куплена еще в советское время, в 80 годах, было установлено газовое оборудование, все по тем советским ценам. Что не так? Со мной все нормально, а вот с вами что-то не так.В то время во дворе нашей пятиэтажки это был единственный автомобиль. Сегодня некуда припарковать свою шестерку, ауди А6, все забито автомобилями.