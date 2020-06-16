Автовладельцам возместят 90% затрат при переходе на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза. Сейчас поддержка составляет 30%, но предлагается поднять ее до 60%, пишет РБК.

Кроме государственной поддержки, расходы автомобилистов частично покроет "Газпром". Он вернет еще 30% за счет своего дочернего предприятия, которое является основным поставщиком газа для транспорта. Таким образом, владельцам останется оплатить только 10% от стоимости перевода машины на газ.

По мнению Новака, эта мера позволит представителям бизнеса и физлицам сэкономить около 4-5 млрд рублей.