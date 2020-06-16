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Ученые пришли к выводу, что в нашей галактике могут жить 36 разумных цивилизаций

, ИА "Амител"
Однако находятся они очень далеко
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В галактике Млечный Путь могут проживать до 36 инопланетных цивилизаций, которые способны посылать в космос радиосигналы, считают астрофизики из Ноттингемского университета. Научная статья с соответствующими выводами опубликована на сайте учебного заведения.

Отмечается, что исследователи руководствовались принципом Коперника, который гласит, что жизнь на Земле не может считаться уникальным явлением, пока не доказано обратное. Для возникновения разумных форм жизни потребуется порядка пяти миллиардов лет и звезда, подобная Солнцу. Таким образом, разумная жизнь на других планетах могла развиваться так же, как и на Земле.

Опираясь на этот принцип и известные науке данные о Млечном Пути, ученые пришли к выводу, что в настоящее время в галактике могут проживать до 36 активных внеземных цивилизаций. По словам авторов работы, расстояние до них составляет не менее 17 тысяч световых лет от Земли, и добраться туда в ближайшее время человечество не сможет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.06.2020 13:01
гость

астрономы прям как гороскопщики.... постоянно что то придумывают без доказательств.... прям вранье на вранье... сплошная фантазия без доказательств...
может не 17 тыс лет до них, а может 16? или 10? или 1? или 100000 ?

16.06.2020 13:12
- гость -

Почему же без доказательств? Существование человечества чем не доказательство? В науке не признаётся существование уникальных явлений. Если есть какое-либо явление, то обязательно есть, где-нибудь, его повторения. С этим можно спорить, но учёные исходят из этого.

16.06.2020 13:31
про

Ты их видишь?
Нет
И я не вижу, а они есть

16.06.2020 13:41
- гость -

а сколько неразумных?

16.06.2020 13:44
- гость -

35...
Глядя на то, что происходит в мире, на нашей планете разума нет

16.06.2020 14:19
@@

@добраться туда в ближайшее время человечество не сможет.@

а они до нас?

Для возникновения разумной формы жизни требуется огромное количество случайных событий, которые должны строго следовать друг за другом, повторить такое, даже в пределах всего Космоса, невозможно. Никаких других цивилизаций нет, мы единственные. Все биологическое разнообразие жизни находятся только на земле.
Даже если жизнь и возникла где-то в Космосе, то была уничтожена природой. Есть мнение, что 99,9% живших на Земле форм жизни уже вымерли. Нам пока очень сильно везет.

16.06.2020 15:19
Гость

А мне нравится эта новость. Всегда верила. Приятно думать,что в МП могут быть другие цивилизации.

16.06.2020 15:58
- гость -

15:19
Они забрали Элвиса.

16.06.2020 16:02
- гость -

А правда, почему никто не рассматривает, что мы и есть "первые" и сколько сейчас не ищи жизнь она еще не обладает интеллектом. И по этому пока мы сами не долетим, нам никто не ответит.

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