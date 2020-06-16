Ученые пришли к выводу, что в нашей галактике могут жить 36 разумных цивилизаций

В галактике Млечный Путь могут проживать до 36 инопланетных цивилизаций, которые способны посылать в космос радиосигналы, считают астрофизики из Ноттингемского университета. Научная статья с соответствующими выводами опубликована на сайте учебного заведения.

Отмечается, что исследователи руководствовались принципом Коперника, который гласит, что жизнь на Земле не может считаться уникальным явлением, пока не доказано обратное. Для возникновения разумных форм жизни потребуется порядка пяти миллиардов лет и звезда, подобная Солнцу. Таким образом, разумная жизнь на других планетах могла развиваться так же, как и на Земле.

Опираясь на этот принцип и известные науке данные о Млечном Пути, ученые пришли к выводу, что в настоящее время в галактике могут проживать до 36 активных внеземных цивилизаций. По словам авторов работы, расстояние до них составляет не менее 17 тысяч световых лет от Земли, и добраться туда в ближайшее время человечество не сможет.