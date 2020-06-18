Без пыли и разводов. Как навести порядок после ремонта

После ремонта строительная пыль оседает на поверхностях еще несколько месяцев. Она проникает в организм с вдыхаемым воздухом, раздражает слизистые, может вызвать кашель и сухость в носу и горле. Но избавиться от пыли будет трудно без специальных средств и инвентаря. Кроме того, из-за неграмотной уборки еще долго могут оставаться грязные разводы.

Клининговая компания "Дворецкий" готова помочь. Фирма сделает генеральную уборку "под ключ" в вашем доме или офисе после ремонта или переезда. Сотрудники приведут в порядок помещение, окна, витрины и даже фасад.

Компания "Дворецкий" давно работает на рынке профессиональных моющих и чистящих средств, обучает персонал качественной уборке по европейским стандартам ХАССП. Вы можете заказать генеральную или ежедневную уборку и получите идеально чистое место для работы, жизни и творчества.

После вашего звонка приедет специалист, чтобы рассчитать стоимость работ и составить индивидуальный график уборки. До конца июня 2020 года "Дворецкий" дарит всем клиентам моющее средство для ухода за домом или офисом после ремонта.

Клининговая компания "Дворецкий"

Телефон: +7 913 254 75 85

Адрес: Пролетарская, 128, 2 этаж, офис 1

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