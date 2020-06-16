Эминем опубликовал список величайших рэп-исполнителей

Эминем на своей странице в Twitter опубликовал список величайших рэп-исполнителей по его мнению. Сделал он это после того как блогер No Life Snaq выложил ролик, в котором пытается узнать у звезд, кто в их понимании "величайший рэпер всех времен".
"Лично для меня равны: Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G. (Biggie) и Kxng Crooked, – написал Эминем. – Плюс, LL Cool J, Nas, Джойнер Лукас, Кендрик Ламар, J. Cole, Andre 3000, Rakim и Big Daddy Kane", – написал Эминем.
Ранее в эфире радиостанции Shade45 он говорил о том, что убитый в 1996 году 2Pac является лучшим рэпером в истории, пишет РИА "Новости".
Комментарии
Горы чёрные, а вершины всегда белые
Включил Эмунема. Душевно поёт, но до "Бутырки" ему далеко.
???
Где Kriss Kross???
Где 50cent???
Где SnoopDogg???
Где Dr.Dre???
Где Тимати и алтайский Niggarex в конце-то концов??? Ааа???
PS И главное, если бы не великолепная Dido, никто бы не узнал кто такой Eminem.
16.06.2020 13:35
- гость - но до "Бутырки" ему далеко.
Не так то и далеко, как кажется )))