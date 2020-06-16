Эминем опубликовал список величайших рэп-исполнителей

Эминем на своей странице в Twitter опубликовал список величайших рэп-исполнителей по его мнению. Сделал он это после того как блогер No Life Snaq выложил ролик, в котором пытается узнать у звезд, кто в их понимании "величайший рэпер всех времен".

"Лично для меня равны: Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G. (Biggie) и Kxng Crooked, – написал Эминем. – Плюс, LL Cool J, Nas, Джойнер Лукас, Кендрик Ламар, J. Cole, Andre 3000, Rakim и Big Daddy Kane", – написал Эминем.

Ранее в эфире радиостанции Shade45 он говорил о том, что убитый в 1996 году 2Pac является лучшим рэпером в истории, пишет РИА "Новости".