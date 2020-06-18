Ближе к природе. В Барнауле строят жилье для любителей активного отдыха

Пока спортзалы закрыты, барнаульцы занимаются спортом на природе. Одно из излюбленных мест горожан для активного отдыха – Трасса здоровья. Д орога длиной 25 километров расположилась в ленточном бору, а начинается и заканчивается она на лыжной базе "Динамо".

Популярность трассы связана, в первую очередь, с легкой транспортной доступностью. "Динамо" находится в нагорной части города, рядом с телецентром, а до остановок общественного транспорта – не более 100 метров. Пока лыжи не актуальны, по Трассе здоровья можно гулять пешком или скандинавской ходьбой, бегать, кататься на велосипеде.

Недалеко от Трассы здоровья, в зеленой зоне престижного района города, строится ЖК "Парковый". У жителей комплекса не только появится возможность каждый день гулять по лесу, но и будут все необходимые удобства и коммуникации: собственная котельная, закрытая охраняемая территория, подземная парковка, комфортный двор с зоной барбекю.

В жилой комплекс входят три восьмиэтажных кирпичных дома, которые образуют букву П. В каждом доме – пять подъездов. Они выходят во двор, где будет обустроена современная детская площадка. Фасады домов в ЖК "Парковый" оформлены большими окнами. Некоторые наружные стены сделают полностью из стекла, а на лоджиях – окна в пол.

В "Парковом" есть квартиры различных площадей и планировок. Согласно номенклатуре жилого комплекса, самые маленькие, площадью 40 кв.м, – это "евродвушки" с кухней, гостиной и спальней. Также есть полноценные "однушки", "двушки" и "трешки".

Жилой комплекс возводят с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасную сделку между покупателем и застройщиком. Проектное финансирование строительства ведет Сбербанк.

Первый этап сдачи дома запланирован на осень 2020 года.

Узнать подробности можно на сайте, по телефону 8 (3852) 252-337 или в офисе продаж.

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