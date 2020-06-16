Куски фасада падают на тротуар с дома в центре Барнаула

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина и страница Александра Деринга во "ВКонтакте"

Кусок фасада со здания на проспекте Ленина, 67, упал на тротуар. Обошлось без пострадавших.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" напомнил, что дома на проспекте Ленина от площади Октября до площади Советов представляет собой единый архитектурный ансамбль. По его словам, фасады на проспекте разрушаются уже на протяжении 10 лет.

"Особенно вопиюще выглядит фасад дома 67. И никому до этого нет дела. Я настаиваю на том, чтобы власть обратила внимание на бедственное состояние фасадов этого уникального ансамбля и, наконец, присвоило ему статус достопримечательного места, который прописан в законе о памятниках культурного наследия", – написал Деринг.