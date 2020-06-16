Куски фасада падают на тротуар с дома в центре Барнаула

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина и страница Александра Деринга во "ВКонтакте"
Кусок фасада со здания на проспекте Ленина, 67, упал на тротуар. Обошлось без пострадавших.
Известный барнаульский архитектор Александр Деринг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" напомнил, что дома на проспекте Ленина от площади Октября до площади Советов представляет собой единый архитектурный ансамбль. По его словам, фасады на проспекте разрушаются уже на протяжении 10 лет.
"Особенно вопиюще выглядит фасад дома 67. И никому до этого нет дела. Я настаиваю на том, чтобы власть обратила внимание на бедственное состояние фасадов этого уникального ансамбля и, наконец, присвоило ему статус достопримечательного места, который прописан в законе о памятниках культурного наследия", – написал Деринг.
Комментарии
Если эта Ленина не новодел, то я бы забрал, сохранить для истории
Они еще гипсовые, не из пенопласта. Такая штука упадет на голову совсем дурака будешь.
Ничего себе качество лепнины!!! С такой высоты на асфальт брякнуться и целая!!!
Там реально кого-то уьбет. Пройдитесь в 6 утра там. Там каждый день на голова падает. Это вопрос дней, когда кого убьет!
Это тот же дом, с которого несколько лет назад девушке кирпич в голову прилетел? За несколько лет ничего не изменилось? Даже поговорка про мужика уже не работает? Эта страна, наверное, обречена.
Эти же дома капремонтировали?
Всю эту лепнину надо давно убрать. Прочно ее уже не приклеить. И поменьше слушать всяких местных ценителей сохранения облика старого города. Гипс уже старый, так и будет валиться иногда.
16.06.2020 16:06
- гость -
Эти же дома капремонтировали?
Как капремонтируют сегодня - без слез смотреть невозможно. Показуха.
Наш дом капремонтировали, уже через 2 года стена и лепнина начали снова отваливаться.
Коммерческая организация, имеющая одно собственное помещение, за свой счет заказала после этого ремонт, за 200 тысяч фасад скромно привели в надлежащий вид, там где рушилось, отбили ненадежное и закрепили на стене армирующую сетку, сверху заштукатурили и покрасили.
На УК и власти нет совсем надежды...
По информации из достоверных источников лепнина не падала, а с помощью ее придавили столбики лент ограждения, чтобы они от ветра не падали...
Лепнина действительно сама не падала . Это УК оббивала фасад ,и элементы фасада остались. А теперь УК украшает ими жуткого вида ограничительные столбики.
Можно я заберу себе эту лепнину? Красиво покрашу и на даче повешу
И ходить под ней будешь?