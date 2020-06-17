Instagram прошлого века. Полароидные снимки как уникальные искусство

Фото: prophotos.ru, BONHAMS.COM

"Поймать момент постоянно ускользающего времени", – так о полароидной фотографии говорил великий режиссер Андрей Тарковский. Он начал снимать на Polaroid в конце 70-х, позаимствовав эту идею у итальянского режиссера Микеланджело Антониони, который вел дневник в виде таких снимков. Многие художники, деятели искусств обращали свой взор в прошлом веке на моментальную фотографию.

А запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Эдвин Лэнд, основатель компании Polaroid. Случилось это ровно 50 лет назад, 17 июня 1970 года. До этого в 1948 году изобретатель уже выпускал камеры Polaroid, в которых процесс создания фотографии занимал минуту, но они не были еще максимально удобны и требовали ручного управления при печати. Однако это не мешало использовать их для создания шедевров, уникальных снимков, которые нельзя было повторить. Некоторые экспериментальные работы первых камер можно было спутать с нарисованным изображением. "Полароидом" активно пользовались Энди Уорхол, Хельмут Ньютон, Роберт Мэпплторп, мастер ню Люсьен Клерг, Филипп Халсман.