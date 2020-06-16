В Алтайском крае выросло производство продуктов питания

В январе-мае 2020 года предприятия Алтайского края увеличили производство продуктов питания на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление по пищевой, перерабатывающей и фармпромышленности.

"По итогам пяти месяцев 2020 года индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае составил 107,2% к январю-маю 2019 года, индекс производства напитков достиг 106,7% к аналогичному периоду прошлого года", – говорится в сообщении ведомства.

Рост демонстрируют масложировая промышленность, производство макаронных изделий, мясоперерабатывающая и молокоперерабатывающая отрасли, а также производство напитков.