Жизнь и здоровье алтайских дружинников застраховали на 1,5 млрд рублей

Управление губернатора и правительство Алтайского края застраховало 5155 народных дружинников, которые участвуют в охране общественного порядка совместно с силовыми структурами. Стоимость контракта составила 300 тысяч рублей, а общая сумма страхования – 1,5 миллиарда, говорится на сайте "Госзакупки".

К страховым случаям будут относиться: смерть, установление группы инвалидности с I по III, получение травм, ранений и контузий. Отмечается, что получить страховую выплату дружинник или его родственники смогут только в том случае, если травма была получена во время охраны общественного порядка вместе с силовиками. Кроме того, факт увечий должны подтвердить суд или медучреждение.

Размер выплаты при присвоении инвалидности или смерти будет составлять 300 тысяч рублей. При контузии или ранении – не менее 144 тысяч.