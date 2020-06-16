Jack Daniel's и Olmeca не оценили работу алтайских перекупщиц

Двух женщин из Бийска обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака при продаже алкогольных напитков Jack Daniel's и Olmeca, пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на слова заместителя прокурора Бийска Антона Ширнина.

По информации издания, горожанки наладили поставки контрафактного спиртного еще в 2017 году. Виски, текилу, водку и вино женщины заказывали через интернет. Через интернет и продавали. При проверке правоохранители выяснили, что подруги работали в соцсетях под именем Наталья.

Наталья не скрывала, что это контрафакт, но уверяла, что продукцию якобы выпускают в Кемерове, и она "довольно приличная". Так, бутылка Jack Daniel's стоила 700 рублей, а текилы Olmeca – 500 рублей, что значительно дешевле оригинала. Сами же подозреваемые причастность к странице не подтвердили.

Также женщины активно распространяли по городу визитки с номером телефона, однако и эту информацию они отрицали и заявляли, что раздавать их не думали. Хотя именно через визитки на них и вышли стражи порядка в ходе операции "Проверочная закупка". Заказы в Бийске получали через транспортные компании и развозили по городу в багажнике своего автомобиля.

При этом женщины объяснили, что заказывали в интернете спиртное коробками, потому что так было выгоднее, и они просто хотели порадовать близких. То, что закупочная цена в Сети была ниже рыночной, они списали на скидку из-за того, что брали оптом.

Обратили внимание на нелегальных бутлегеров и крупные производители спиртного, такие как Jack Daniel’s и Olmeca, которые обяжут возместить имущественный ущерб. Суммарно набралось порядка 50 тысяч рублей за несколько бутылок.

На вопрос следователей о том, заключали ли женщины соглашения с производителями из США и Мексики, они отвечать отказались. Дело о незаконном использовании чужого товарного знака передано в суд.