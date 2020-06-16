Жириновский предложил разделить США на две части

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на фоне протестов чернокожих выступил за разделение США на две части. Соответствующее мнение политик выразил в своем Telegram-канале.
По его словам, примирить белых и афроамериканцев очень сложно, и конфликты между ними все равно будут происходить.
"Поэтому нужно создать две Америки – черную и белую. Для этого передать черным американцам два-три штата, допустим, на севере, ближе к Канаде. Там они смогут спокойно жить, а белые оттуда уедут", – написал парламентарий.
Он подчеркнул, что у темнокожих на своей территории будет своя черная полиция, черные врачи и черные преподаватели. Кроме того, можно было бы даже ограничить въезд белых в эти штаты, предположил Жириновский.
Кроме того, всем желающим афроамериканцам нужно помочь переселиться в Африку. Их хорошо бы приняли в восточной части материка, где говорят по-английски, а также дали бы им хорошую работу и жилье.
"Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнет в том, что они черные", – подытожил парламентарий.
Комментарии
Срочно в мировое правительство.
Что он там Курят?
И Жириновского покрасить в чёрный цвет и отправить к неграм, и всю его "партию" вместе с ним. Пусть там жизни учит.
Интересно какого уровня этот тролль?
А я предлагаю поменять местами ГД РФ и Московский цирк! Один хрен подмену не заметят...
Жириновский наш Трамп
идиот
Креативный подход ))))
Как бы не брызгали ядом выше написавшие, а идеи-то у него интересные и нестандартные, хоть и зачастую выражаются в грубой форме.
Всяко лучше чем бессловесные статисты.
16.06.2020 19:49
- гость -
Спешу тебя огорчить - это популизм, не более.