Будущая дорога за миллиард на курорте "Белокуриха-2" привела новых инвесторов

Строительство дороги на курорте "Белокуриха-2" за 1,1 миллиарда рублей позволило привлечь туда новых инвесторов. В том числе таких крупных, как бийская компания "Сиблюкс" и фирма "Гранд-Крио Алтай", которая готова возвести лечебницу площадью 5 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.

1 млрд на дорогу

Олег Акимов сообщил, что уже в 2020 году, по планам правительства, начнется строительство дороги из центральной части "Белокурихи-2" до горы Мишиной и до горы Глухариной. На эти цели в рамках реализации туристско-рекреационного кластера из федерального бюджета Алтайскому краю выделено 880 миллионов рублей. Еще около 220 миллионов поступит из регионального и местного бюджетов. Общая протяженность трассы составит около трех километров. Планируется, что дорога полностью будет построена в 2022 году. Одновременно с ней в кластер проведут воду и газ. А вдоль трассы установят освещение.

К новой дороге – новая лечебница

После информации о строительстве дороги сразу несколько крупных инвесторов проявили интерес к "Белокурихе-2". Так, компания "Гранд-Крио Алтай" намерена в новом туркластере возвести лечебницу, совмещенную с рестораном и гостиницей. Как рассказал Олег Акимов, подрядчиком выступает финская фирма "Хонка", известная строительством деревянных домов из клееного бруса.

К настоящему моменту уже сделана временная дорога к будущему комплексу, чтобы подрядная организация, не дожидаясь основной трассы, могла вести работы.

"И сейчас наш кластер уже пользуется большой популярностью у туристов. Особенный интерес вызывает маршрут на гору Сухая грива и Осиновку. Тем самым мы открыли путь к реке. Уже сейчас наблюдали, что в праздничные дни машины сплошным потоком шли туда", – отметил Акимов.

Да будет газ

Дальнейшее развитие инфраструктуры на "Белокурихе-2" предусмотрено и краевой адресной инвестиционной программой. В 2020 году на эти цели запланировано 66 миллионов рублей.

Сейчас в кластере уже проведен магистральный газопровод, сети водоснабжения и водоотведения, две электролинии. Начинается поэтапное строительство внутриплощадочных сетей. В 2020 году предполагается сдать сети газоснабжения, а в начале 2021 года – сети водоснабжения.

Что известно о "Белокурихе-2"

Туркластер "Белокуриха-2" решили создать рядом с Белокурихой в 2011 году. Это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля. За это время в проект вложили несколько миллиардов рублей, в том числе и из федерального бюджета. В 2019 году в кластере открыли горнолыжный комплекс "Мишина гора". На сегодняшний день в его составе две трассы с перепадом высот 225 метров. Рядом оборудована тюбинговая трасса, теплое кафе, есть пункт проката. Строительство объекта обошлось в 100 миллионов рублей. Кроме того, в туркластере уже работают сервисный центр с пабом и пунктом проката, блинная. Ведется строительство небольших отелей и кафе.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что власти региона продолжат вкладывать средства и привлекать инвестиции в единственный за Уралом курорт федерального значения. Это важное направление экономического развития Алтайского края, подчеркнул губернатор. "Мы тоже будем ее ("Белокуриху-2", – прим. ред.) развивать, решать вопросы оздоровления, реабилитации и всего того, что связано с санаторно-курортной деятельностью, восстановительным отдыхом", – сказал Виктор Томенко.