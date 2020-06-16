Четверо военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне под Новосибирском

Четверо военнослужащих пострадали в результате взрыва на военном полигоне под Новосибирском, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По предварительным данным, причиной инцидента стало грубое нарушение техники безопасности, в результате чего взорвалась капсюльная втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда.

Пострадавшие получили травмы конечностей. Их доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь. Здоровью военных сейчас ничего не угрожает.

Совместная комиссия Центрального военного округа и правоохранительных органов начала проверку по факту произошедшего.