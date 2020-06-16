Семья погибшего Сергея Захарова потребовала максимального наказания для Ефремова

Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, надеются, что актер получит максимальный срок. Об этом они заявили в прямом эфире телеканала "Россия 1".

"Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий, без званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость, для того чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Нам бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет – это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону", – сказала супруга Захарова.

Ранее amic.ru писал о том, что Ефремов плохо себя чувствует. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.