Пьяный житель Алтайского края заживо сжег свою мать

42-летний житель Мамонтовского района признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью. Мужчина заживо сжег свою мать.

В феврале 2020 года он пришел в дом одного из знакомых и увидел женщину, распивающую спиртное. Он присоединился к застолью, и через некоторое время между родственниками произошла ссора. В ходе конфликта осужденный взял пластиковую бутылку с дизельным топливом, облил им мать и поджег. От полученных травм 59-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал частично, утверждая, что не желал смерти матери и после поджога предпринял меры к ее спасению. Однако данная версия следствием опровергнута собранными доказательствами. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, рассказали в СК.