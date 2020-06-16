Начинается война? Вооруженное столкновение произошло на границе Индии и Китая

На спорной границе между Индией и Китаем в районе Ладакха произошло вооруженное столкновение. Двое солдат и командир индийской армии погибли в перестрелке, пишет "Лента".

Инцидент произошел вечером 15 июня. Китай обвинил Индию в незаконном пересечении границы и принял решение открыть огонь. По словам представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня, индийские войска дважды пересекали границу 15 июня, тем самым спровоцировав китайских военных на ответные меры.

Страны выдвинули к границе представителей для мирного урегулирования вопроса, но при этом к линии стягиваются и дополнительные войска, пишут СМИ.