Такой день. Досрочное голосование в Алтайском крае и отстранение мэра Славгорода

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 16 июня. Без коронавируса.

Порядка 4,5 тысячи жителей Алтайского края проголосуют досрочно по поправкам к Конституции. Процедура досрочного референдума стартовала уже сегодня и пройдет на 28 территориях муниципальных образований.

В Алтайском крае сохраняется убыль населения. Несмотря на то, что в регионе стали реже умирать, показатели рождаемости, заключения и расторжения браков тоже снизились.

Славгородские депутаты единогласно проголосовали за отстранение Сергея Горбунова с поста мэра, который ранее попался на взятке. До избрания нового председателя муниципального образования исполнять обязанности главы города будет Людмила Подгора.

На благоустройство сельских территорий в Алтайском крае в 2020 году направят 146 миллионов рублей. Модернизация пройдет в 44 селах региона, а всего реализуют 192 проекта.

В Барнауле велосипедист поймал хулиганов, которые оторвали светильник у филармонии, и привел их на вахту, где и вызвали полицию. Сейчас работники заведения ждут безымянного героя, чтобы отблагодарить за добрый поступок.

Уже с 1 июля в Алтайском крае подорожает сжиженный газ. Прирост стоимости для населения составит от 0,8% до 2,6%. На изменение цены повлияли сразу несколько факторов.

Правительство Алтайского края планирует выделить бюджетникам 1,2 миллиарда рублей. Как пояснил, министр финансов региона Данил Ситников, речь идет о работниках культуры, дополнительного, дошкольного образования и других сфер. Кроме того, еще 550 миллионов рублей власти планируют направить на выравнивание муниципальных бюджетов.