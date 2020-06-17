Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 17 июня

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с повышенной пожароопасностью.

Днем, 17 июня, температура воздуха в регионе составит +23...+28 градусов, а местами поднимется до +33°С. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.