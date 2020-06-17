Популярная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото в бикини и поразила подписчиков.
На снимке певица в белом купальнике в беседке у своего загородного дома в Киеве. Каменских показала, что занятия спортом во время карантина не прошли даром и отразились на ее фигуре.
"Какой пресс после карантина. А многие безнадежно заплыли", "Идеально и безупречно! Желание, терпение и тяжелый труд делают невозможное,возможным!", "Настя, фигура супер", "Красопеточка", "Настя в хорошей форме. Так держать", "Куколка", "Очень горячая", -– пишут пользователи под снимком.
Комментарии
Я один заметил что талии нет?
Да и с прессом как то не понятно, ну, не висит...
Кто такая?
Из затона баба, кажысь
Терасса понравилась
Чё то я в затоне такого дома с террасой не припомню?
Амител!? Зачем такие сложности?
Настя Каменских на фото в бикини показала, как изменилась ее фигура за карантин
Написали бы просто - а вот вам новая фотка Каменских, мужики!
Какой то текст ещё придумали, пыхтели, сопели над ним... Вот фото, и всё. А?
Опять же статья не по канонам.
Где историческая справка в последнем абзаце об объекте статьи?
Некоторые не поняли, задают вопросы