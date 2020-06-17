Популярная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото в бикини и поразила подписчиков.

На снимке певица в белом купальнике в беседке у своего загородного дома в Киеве. Каменских показала, что занятия спортом во время карантина не прошли даром и отразились на ее фигуре.

"Какой пресс после карантина. А многие безнадежно заплыли", "Идеально и безупречно! Желание, терпение и тяжелый труд делают невозможное,возможным!", "Настя, фигура супер", "Красопеточка", "Настя в хорошей форме. Так держать", "Куколка", "Очень горячая", -– пишут пользователи под снимком.