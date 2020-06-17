Барнаулец не рассчитал траекторию поворота и повесил свой автомобиль над обрывом

Житель Барнаула не сумел сориентироваться на повороте и едва не рухнул в обрыв. Его машина повисла "на пузе", что помогло избежать падения.

Происшествие случилось на Правобережном тракте у гипермаркета "Леруа Мерлен". Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали, что мужчина "не подрассчитал" траекторию, но как именно все случилось, не уточняется.

В итоге джип повис на самом краю и чудом избежал падения. Вытащить машину и поставить ее на колеса без помощи водителю явно бы не удалось, хотя в комментариях нашелся человек, который отметил, что выбирался из аналогичной ситуации с помощью лопаты.