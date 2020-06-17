Барнаулец не рассчитал траекторию поворота и повесил свой автомобиль над обрывом

Житель Барнаула не сумел сориентироваться на повороте и едва не рухнул в обрыв. Его машина повисла "на пузе", что помогло избежать падения.
Происшествие случилось на Правобережном тракте у гипермаркета "Леруа Мерлен". Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали, что мужчина "не подрассчитал" траекторию, но как именно все случилось, не уточняется.
В итоге джип повис на самом краю и чудом избежал падения. Вытащить машину и поставить ее на колеса без помощи водителю явно бы не удалось, хотя в комментариях нашелся человек, который отметил, что выбирался из аналогичной ситуации с помощью лопаты.
Комментарии
Бывает.
Там при съезде с моста нет заградительных барьеров и траншея- ливнёвка местами без накладных решеток .Потенциально опасный аварийный участок, почему-то не волнующий дорожные службы и Администрацию города с момента сдачи развязок в эксплуатацию.
Да! С математикой у этого барнаульца совсем плохо. Не правильно считает, не по тем формулам
17.06.2020 08:31
CALIBR
Плохому танцору всегда я..., пардон, ноги, мешают. А слить чуток дерьма в сеть с утречка, это типа физзарядки?
Нормальная там дорога! Прокладку надо поменять между рулем и сиденьем водительским.
Убрать везде ограждения дураков меньше будет.