Грузовик на полной скорости влетел в пять автомобилей под Челябинском

На федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области грузовик на полной скорости влетел в несколько автомобилей и смял их в "гармошку", сообщает телеканал "360°".
Как отмечается, автомобили двигались со скоростью не более пяти километров в час по единственной полосе, поскольку на дороге велись ремонтные работы. В этот момент грузовик на полном ходу врезался в колонну и сплющил четыре машины.
По информации телеканала, в результате аварии два человека погибли на месте, шестеро – пострадали. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, двое – на амбулаторном лечении, а еще двоим медики оказали помощь на месте.
По факту ДТП организована проверка. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.
Комментарии
отказали тормоза,слабая отмазка ,летел шары забычив,почему то гайцы не обращают внимания на таких "пелотов",все забыли,что им ограничение 70!!!
и еще,почему не писают кипятком все сми и инет,как с ефремовым? ну и что водила трезвый был?тем хуже,значит осознавал,что творит,таких надо под собственный грузовик класть и переезжать.
Видео ужасно.
эти грузовики и фуры отмороженные которые по трассе летят 100-110 задолбали
"у грузовика отказали тормоза", почему то мне кажется, что тормоза отказали у водителя большегруза!
Посмотрел видео. Водитель имел возможность увести машину в сторону, но он этого не сделал.
Какие 100. 120-140 если в паре идут не обгонишь.
лучше бы он в кювет ушел... вообще чудо, что кто-то выжил в этих авто...
опять китайский самосвал без тормозов?