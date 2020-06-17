Грузовик на полной скорости влетел в пять автомобилей под Челябинском

На федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области грузовик на полной скорости влетел в несколько автомобилей и смял их в "гармошку", сообщает телеканал "360°".

Как отмечается, автомобили двигались со скоростью не более пяти километров в час по единственной полосе, поскольку на дороге велись ремонтные работы. В этот момент грузовик на полном ходу врезался в колонну и сплющил четыре машины.

По информации телеканала, в результате аварии два человека погибли на месте, шестеро – пострадали. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, двое – на амбулаторном лечении, а еще двоим медики оказали помощь на месте.

По факту ДТП организована проверка. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.