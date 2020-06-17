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Грузовик на полной скорости влетел в пять автомобилей под Челябинском

, ИА "Амител"
Есть погибшие
фото: скриншот из видео

фото: скриншот из видео

На федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области грузовик на полной скорости влетел в несколько автомобилей и смял их в "гармошку", сообщает телеканал "360°".

Как отмечается, автомобили двигались со скоростью не более пяти километров в час по единственной полосе, поскольку на дороге велись ремонтные работы. В этот момент грузовик на полном ходу врезался в колонну и сплющил четыре машины.

По информации телеканала, в результате аварии два человека погибли на месте, шестеро – пострадали. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, двое – на амбулаторном лечении, а еще двоим медики оказали помощь на месте.

По факту ДТП организована проверка. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

17.06.2020 07:23
могиканин

отказали тормоза,слабая отмазка ,летел шары забычив,почему то гайцы не обращают внимания на таких "пелотов",все забыли,что им ограничение 70!!!
и еще,почему не писают кипятком все сми и инет,как с ефремовым? ну и что водила трезвый был?тем хуже,значит осознавал,что творит,таких надо под собственный грузовик класть и переезжать.

17.06.2020 07:27
- гость -

Видео ужасно.

17.06.2020 07:36
- гость -

эти грузовики и фуры отмороженные которые по трассе летят 100-110 задолбали

17.06.2020 08:23
- гость -

"у грузовика отказали тормоза", почему то мне кажется, что тормоза отказали у водителя большегруза!

17.06.2020 08:32
- гость -

Посмотрел видео. Водитель имел возможность увести машину в сторону, но он этого не сделал.

17.06.2020 08:35
- гость -

Какие 100. 120-140 если в паре идут не обгонишь.

17.06.2020 08:52
- гость -

лучше бы он в кювет ушел... вообще чудо, что кто-то выжил в этих авто...

17.06.2020 10:02
- гость -

опять китайский самосвал без тормозов?

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