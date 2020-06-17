Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от окрошки на квасе

Окрошка на кефире может оказаться более предпочтительным блюдом для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нежели на квасе. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на слова ведущего научного сотрудника НИИ питания РАН, диетолога Ольгу Григорьян.

По ее словам, окрошка на кисломолочной основе меньше вредит желудку. Однако от кваса следует отказаться тем, у кого наблюдается обострение панкреатита, открытая язва желудка или желчнокаменная болезнь. Кроме того, стоит исключить из блюда те ингредиенты, к которым имеется индивидуальная непереносимость.

При этом именно кефир использовать в окрошке необязательно, его можно заменить любым кисломолочным продуктом – например, айраном. Диетолог подчеркнула, что все кисломолочные продукты очень полезны в жару, поскольку улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке.