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Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от окрошки на квасе

, ИА "Амител"
Некоторым традиционное русское блюдо может только навредить
Фото: alver-rzn.ru

Фото: alver-rzn.ru

Окрошка на кефире может оказаться более предпочтительным блюдом для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нежели на квасе. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на слова ведущего научного сотрудника НИИ питания РАН, диетолога Ольгу Григорьян.

По ее словам, окрошка на кисломолочной основе меньше вредит желудку. Однако от кваса следует отказаться тем, у кого наблюдается обострение панкреатита, открытая язва желудка или желчнокаменная болезнь. Кроме того, стоит исключить из блюда те ингредиенты, к которым имеется индивидуальная непереносимость.

При этом именно кефир использовать в окрошке необязательно, его можно заменить любым кисломолочным продуктом – например, айраном. Диетолог подчеркнула, что все кисломолочные продукты очень полезны в жару, поскольку улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

17.06.2020 08:39
месный

акрошка на кефире ... блюээээээ

17.06.2020 10:00
@@

Окрошку делают со сметаной. Если сметаны побольше, а квасу поменьше, вот вам и окрошка на кефире. ))

17.06.2020 11:20
Filin

Очередной вброс в окрошечный срач

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