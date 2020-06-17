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Безумный замкнутый круг. В Диагностическом ждут министра, но не верят, что он поможет

, ИА "Амител"
"Не говорите нам, что у вас дети и ипотеки. Это никого не волнует"
Диагностический центр / Фото: www.facebook.com

Диагностический центр / Фото: www.facebook.com

В среду, 17 июня, в Диагностическом центре Алтайского края ожидают визит регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова. Чиновник намерен встретиться с сотрудниками учреждения и разобраться в конфликте по поводу низких зарплат. Напомним, медики возмущены тем, что второй месяц им платят в размере МРОТ. Впрочем, коллектив уверен, что министр встанет на сторону администрации учреждения, а значит, заработанные деньги они не получат. Об этом amic.ru рассказала сотрудница центра Татьяна (имя по просьбе женщины изменено).

 "Не говорите нам, что у вас дети"

По словам женщины, о том, что в период пандемии заработная плата будет снижена, их предупреждали. Когда выдали 12-14 тысяч рублей за апрель, спорить не стали, тем более что большинство сотрудников центра все же тогда сидели дома из-за введенных в регионе ограничений. Однако в мае часть медиков выходили уже на полный рабочий день. Поэтому когда стало известно, что и в этом месяце людей ждет такая же зарплата, возникли вопросы.

"Мы до последнего не верили, что так с нами поступят. Даже когда получили "фишки" на руки, надеялись, что руководство одумается, что не пойдет на такие бесчинства", – рассказывает Татьяна.

Получив зарплату в размере МРОТ – 12-14 тысяч рублей – коллектив попросил объяснений у руководства.

"Учитывая, что мы знаем, как рассчитывается зарплата, мы спросили, почему нам не доплатили. В мае мы выполнили точно такую же нагрузку, как в последние два года. Мы не нарушили ничего по балльной системе. Рассчитывали, что те, кто вышел на работу в мае, получат хоть какие-то стимулирующие или премию, в отличие от тех сотрудников, кто сидел дома. Но мы все – кто работал и не работал – получили одинаковую зарплату. Мы не считаем деньги в чужом кармане, мы просто хотим понять – как нам быть дальше? Насколько это затянется? Прожить на 12 тысяч невозможно. У кого-то кредиты, ипотека. Нам же тоже надо как-то выходить из положения", – поясняет Татьяна.

По ее словам, на разговор с руководством пытались выходить несколько раз. Конструктива не получилось.

"Сотрудников поставили перед фактом, что якобы по условиям трудового договора нам имеют право платить зарплату, приближенную к МРОТ, в пределах 12-14 тысяч рублей. Сказали, мол, мы можем вам платить больше, только  если захотим. Хотим – заплатим, не хотим – не заплатим. И не говорите нам, что у вас дети и ипотеки. Это никого не волнует. И этой позиции руководство центра придерживается до сих пор", – говорит женщина.

Когда конфликт осветили в СМИ, все выплаты получили медики, работающие в "красной линии" – с коронавирусными пациентами, которых привозят на компьютерную томографию. "И после этого с их стороны прозвучали слова благодарности в адрес администрации центра в СМИ. Но таких специалистов не много. Всего около 10-15 человек. А остальные ведь так и остались со своими 12 тысячами. А сейчас получается, что мы не правы", – переживает Татьяна.  

"Просто хотим разобраться"

Сейчас, по словам женщины, сотрудников центра интересует один вопрос: что будет дальше. Если зарплаты в размере МРОТ сохранятся, то люди пойдут искать другую работу. Это не шантаж, говорит Татьяна, это просто попытка найти выход из своей собственной финансовой ситуации. Никакого саботажа со стороны коллектива нет. Все ходят на работу, потому что пациенты страдать от происходящего не должны.  

"Мы никаких митингов не устраиваем, по-прежнему ходим на работу. Причем мы любим свою работу. Поэтому и боремся за свои рабочие места. Нам жаль и пациентов, многим из которых больше некуда податься, кроме как в наш центр, и которым нужна наша помощь. Но как мы можем помочь? Сейчас мы поставлены в такую ситуацию: если тебе жаль пациентов, приходи работать бесплатно. Вот такой безумный замкнутый круг, в котором мы никак не можем разобраться", – говорит Татьяна.

В коллективе опасаются репрессий, признается женщина. По ее словам, ходят слухи, что руководство намерено снять с должностей трех заведующих отделениями. Один из них якобы – руководитель отделения ультразвуковой диагностики Андрей Рожанский.

 "Все это, конечно, на уровне разговоров. В пятницу во время рапорта он вдруг неожиданно сказал: мне разрешили пойти в отпуск. С понедельника, на две недели. И это не запланированный его отпуск. Но, может быть, у него возникли дела какие-то. Просто в мае многим не разрешили уйти в отпуск, объяснив, что нет денег на отпускные. Но в коллективе ходят слухи, что его и еще двоих руководителей отделениями хотят отстранить от должности. Но это неофициальная информация. Я сама такого заявления не слышала".

Напомним, что сам Рожанский в комментарии "Алтайской правде" 16 июня заявил, что ушел в отпуск и ни о каком увольнении речи не ведется. 

На министра надежды нет

В поисках правды сотрудники центра обращались в разные инстанции. Приезжали из прокуратуры. В понедельник, 15 июня, были представители Минздрава. Но веры в справедливость у людей больше нет.

"Неофициально, но нам дали понять, что, скорее всего, никаких нарушений не найдут. И что выданную нам зарплату признают законной. И что якобы поддержка руководства центра идет сверху", – говорит Татьяна. Нет поэтому у коллектива надежды и на приезд министра. 

"Обещали, что в среду приедет министр. Ну, думаем, что скорее всего, нам скажут, что мы не правы. Ну, хорошо, пусть скажут. Мы примем это. Но хотя бы мы тогда четко будем знать, что в Диагностическом центре медикам платят зарплату 12-14 тысяч. Кто сможет жить на эти деньги – останется. Остальные – уйдут. Может быть, именно этого добиваются? Но ведь в первую очередь уйдут грамотные специалисты. Глупо погубить такую организацию с такой мощью и интеллектом".

Напомним, о конфликте сотрудников и руководства Диагностического центра Алтайского края стало известно 11 июня, когда медики устроили импровизированную акцию протеста рядом с медучреждением. Коллектив получил зарплату за май в размере МРОТ (хотя люди работали с 8:00 до 20:00) и решил в присутствии журналистов встретиться с руководством, чтобы получить ответы на свои вопросы. Однако охрана СМИ в здание центра не впустила, тогда сотрудники сами вышли к журналистам. В Минздраве же на тот момент сообщили, что никаких нарушений по оплате сотрудникам Диагностического центра не выявлено.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.06.2020 09:51
гость

по условиям трудового договора нам имеют право платить зарплату, приближенную к МРОТ в пределах 12-14 тысяч рублей. Сказали, мол, мы можем вам платить больше, только если захотим. Хотим – заплатим, не хотим – не заплатим.
_________________________________________________________

Уверен, что в таких рабских условиях находится большинство работающего населения РФ. Почему именно сейчас к людям применяют репрессии в виде снижения зарплаты до уровня МРОТ? Для чего обострять ситуацию? Ответов пока нет.

17.06.2020 09:58
Гость

В Марии ра так же делают. Зарплату снижают и ждут, пока люди сами разбегутся кто куда может.

17.06.2020 09:59
Гость

Так у нас в стране и всё происходит, маленькой группе людей кинули жалкую подачку, а они и готовы ноги целовать в место того чтобы поддержать коллег

17.06.2020 10:03
- гость -

Да молодцы, что в тряпочку, ну в маску т.е., молчать не стали.

17.06.2020 10:09
Я

А вы когда трудовой договор подписываете почему эти вопросы сразу оговаривает с работодателем. И все ваши выкрики , что по всей стране так , это просто враки! Точно также потом начинают стонать с кредитам после просрочки платежей, видетели их опять обманули, а прочитать договор мы хотим!

17.06.2020 10:10
- гость -

Если не верят министру, почему так мало подписей за его отставку?

17.06.2020 10:18
гость

Нужны коллективные действия. По одиночке ничего не добиться.

17.06.2020 10:29
ленин папа

17.06.2020 09:58
Гость

Ты не путай частную лавочку и гос.учереждение.

17.06.2020 10:31
- гость -

"Глупо погубить такую организацию с такой мощью и интеллектом" - сильно сказано, но!
Татьяне и ее "недовольным" коллегам.

1) На диагностические процедуры отводится определенное время, а выдерживается ли оно и по стандартам ли процедуры проводятся?
2) Если вы не работали, то о какой зарплате речь? За "неработу" выдали минималку, а вы говорите мало.
3) У лучших специалистов зарплаты в Диагностическом вполне себе хорошие и никуда они не уйдут, ну потерпят месяц-другой, с голоду точно не помрут.
4) Дети, ипотеки, кредиты, учеба и т.д. и т.п. у всех - так что, даже не заикайтесь.
5) За 10 минутные консультации со "специалистами" 300-1000 рублей. Не много ли? Все ваши апрельские-майские-июньские вернутся вам с лихвой, когда ситуация стабилизируется.
6) Бедных врачей не видел, а вот говорящих, что мало получают, полно. Посмотрите на машины, на которых приезжают врачи на работу.
7) Вы что реально работаете с 8.00 до 20.00 по 12 часов каждый день? Как сказал бы К. Станиславский "Не верю!"
8) Мощь и интеллект в сочетании не могут привести к гибели организации. Тут либо что-то лишнее, либо формулировка нужна другая. Ибо “Грубая сила, не подкрепленная мудростью, гибнет под собственной тяжестью”. (Гораций, Оды, III, 4).
9) Да и фраза "Но ведь в первую очередь уйдут грамотные специалисты" вызывает вопрос - а у вас еще и НЕграмотные специалисты работают?

Врачам, конечно, почет, уважение и достойную зарплату. Но и перегибать то не надо.
Будем надеяться, что Диагностический в скором времени заработает в полную силу, и поможет жителям края поддержать свое здоровье.

17.06.2020 10:33
- гость -

Массовое заявление на увольнение и на больничный на 14 дней (и не уволить и не заставить работать)

17.06.2020 10:43
- гость -

А, разве майские указы президента не распространяются на врачей и мед персонал. Там совсем даже не МРОТ..... А, обещанные президентом сохраненные зарплаты на период выходных дней, на период пандемии. Что то тут не сходится. Мудрит Ваша главврач. Спрос с нее и с министра!

17.06.2020 10:59
- гость -

Скоро первое июля ....

17.06.2020 11:00
- гость -

Ха! Попова ждут! Счас он вас разрулит, плеваться долго будите.

17.06.2020 11:01
- гость -

В стране царит беззаконие, уничтожены профсоюзы, за работников некому заступиться!

17.06.2020 11:17
Афиноген

Я думаю мало надежды на этот приезд аж самого министра,также как и мало надежды на всю нынешнюю администрацию.Сколько находятся у власти а толку ноль.Скандалы с выплатами зарплаты медикам уже вышли на уровень страны и до сих пор всё продолжается,доколе?Что порядок не в состоянии навести?Платить не хотите людям?Зачем тогда занимаете эти места?Или это нужно власти свыше?

17.06.2020 11:17
гость

Мы никаких митингов не устраиваем, по-прежнему ходим на работу

Поэтому вам и платят минимальную зарплату, что вы все терпите. Нужны митинги, нужны профсоюзы.

17.06.2020 11:17
Glo

спорю на 100 руб что ничего не измениться

17.06.2020 11:22
duchess

Если не было клиентов и языком только работали, то логично что выплатили не в полном объеме. Весь этот визг смахивает на вымогательство.

17.06.2020 11:28
- гость -

Прожить на 12 тысяч невозможно.
Щас научу пару месяцев норм выживание 1 вз + 1 подросток
Коммуналка 3 000
Инет 600
Еда 7500
ГСМ 800

17.06.2020 11:31
- гость -

Если не верят министру, почему так мало подписей за его отставку?

17.06.2020 11:39
месный

17.06.2020 11:28
- гость -
Коммуналка 3 000
Еда 7500
ГСМ 800

Электричество только компьютер пользует? Воду/Газ не пользуете совсем?
Доширак один едите?
На мопеде ездите?

17.06.2020 11:42
- гость -

Средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в 2019 году составила 40 880 рублей. При этом больше всего получают в Красноярском крае – 49 тысяч рублей.

Почему у нас в крае во многих областях ну очень низкие зарплаты?
Безумный замкнутый круг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17.06.2020 11:45
- гость -

Это РОССИЯ . Люди бесправны. Люди - рабы и скот. "Хотим дадим, а захотим- сдохните"

17.06.2020 11:47
- гость -

17.06.2020 11:39
месный
свет 150 квт газа нет вода в коммуналке еда обычная машина тойота

17.06.2020 12:11
- гость -

Про Белокуриху писали сегодня:
" 99% всех наших гостей – именно из других регионов. Увы, уровень дохода в Алтайском крае не такой высокий, чтобы каждый мог позволить отдохнуть в санатории".

Как грустно...

17.06.2020 12:12
- гость -


17.06.2020 11:28
- гость -

капец так жить, еще и гордиться этим

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