Безумный замкнутый круг. В Диагностическом ждут министра, но не верят, что он поможет

В среду, 17 июня, в Диагностическом центре Алтайского края ожидают визит регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова. Чиновник намерен встретиться с сотрудниками учреждения и разобраться в конфликте по поводу низких зарплат. Напомним, медики возмущены тем, что второй месяц им платят в размере МРОТ. Впрочем, коллектив уверен, что министр встанет на сторону администрации учреждения, а значит, заработанные деньги они не получат. Об этом amic.ru рассказала сотрудница центра Татьяна (имя по просьбе женщины изменено).

"Не говорите нам, что у вас дети"

По словам женщины, о том, что в период пандемии заработная плата будет снижена, их предупреждали. Когда выдали 12-14 тысяч рублей за апрель, спорить не стали, тем более что большинство сотрудников центра все же тогда сидели дома из-за введенных в регионе ограничений. Однако в мае часть медиков выходили уже на полный рабочий день. Поэтому когда стало известно, что и в этом месяце людей ждет такая же зарплата, возникли вопросы.

"Мы до последнего не верили, что так с нами поступят. Даже когда получили "фишки" на руки, надеялись, что руководство одумается, что не пойдет на такие бесчинства", – рассказывает Татьяна.

Получив зарплату в размере МРОТ – 12-14 тысяч рублей – коллектив попросил объяснений у руководства.

"Учитывая, что мы знаем, как рассчитывается зарплата, мы спросили, почему нам не доплатили. В мае мы выполнили точно такую же нагрузку, как в последние два года. Мы не нарушили ничего по балльной системе. Рассчитывали, что те, кто вышел на работу в мае, получат хоть какие-то стимулирующие или премию, в отличие от тех сотрудников, кто сидел дома. Но мы все – кто работал и не работал – получили одинаковую зарплату. Мы не считаем деньги в чужом кармане, мы просто хотим понять – как нам быть дальше? Насколько это затянется? Прожить на 12 тысяч невозможно. У кого-то кредиты, ипотека. Нам же тоже надо как-то выходить из положения", – поясняет Татьяна.

По ее словам, на разговор с руководством пытались выходить несколько раз. Конструктива не получилось.

"Сотрудников поставили перед фактом, что якобы по условиям трудового договора нам имеют право платить зарплату, приближенную к МРОТ, в пределах 12-14 тысяч рублей. Сказали, мол, мы можем вам платить больше, только если захотим. Хотим – заплатим, не хотим – не заплатим. И не говорите нам, что у вас дети и ипотеки. Это никого не волнует. И этой позиции руководство центра придерживается до сих пор", – говорит женщина.

Когда конфликт осветили в СМИ, все выплаты получили медики, работающие в "красной линии" – с коронавирусными пациентами, которых привозят на компьютерную томографию. "И после этого с их стороны прозвучали слова благодарности в адрес администрации центра в СМИ. Но таких специалистов не много. Всего около 10-15 человек. А остальные ведь так и остались со своими 12 тысячами. А сейчас получается, что мы не правы", – переживает Татьяна.

"Просто хотим разобраться"

Сейчас, по словам женщины, сотрудников центра интересует один вопрос: что будет дальше. Если зарплаты в размере МРОТ сохранятся, то люди пойдут искать другую работу. Это не шантаж, говорит Татьяна, это просто попытка найти выход из своей собственной финансовой ситуации. Никакого саботажа со стороны коллектива нет. Все ходят на работу, потому что пациенты страдать от происходящего не должны.

"Мы никаких митингов не устраиваем, по-прежнему ходим на работу. Причем мы любим свою работу. Поэтому и боремся за свои рабочие места. Нам жаль и пациентов, многим из которых больше некуда податься, кроме как в наш центр, и которым нужна наша помощь. Но как мы можем помочь? Сейчас мы поставлены в такую ситуацию: если тебе жаль пациентов, приходи работать бесплатно. Вот такой безумный замкнутый круг, в котором мы никак не можем разобраться", – говорит Татьяна.

В коллективе опасаются репрессий, признается женщина. По ее словам, ходят слухи, что руководство намерено снять с должностей трех заведующих отделениями. Один из них якобы – руководитель отделения ультразвуковой диагностики Андрей Рожанский.

"Все это, конечно, на уровне разговоров. В пятницу во время рапорта он вдруг неожиданно сказал: мне разрешили пойти в отпуск. С понедельника, на две недели. И это не запланированный его отпуск. Но, может быть, у него возникли дела какие-то. Просто в мае многим не разрешили уйти в отпуск, объяснив, что нет денег на отпускные. Но в коллективе ходят слухи, что его и еще двоих руководителей отделениями хотят отстранить от должности. Но это неофициальная информация. Я сама такого заявления не слышала".

Напомним, что сам Рожанский в комментарии "Алтайской правде" 16 июня заявил, что ушел в отпуск и ни о каком увольнении речи не ведется.

На министра надежды нет

В поисках правды сотрудники центра обращались в разные инстанции. Приезжали из прокуратуры. В понедельник, 15 июня, были представители Минздрава. Но веры в справедливость у людей больше нет.

"Неофициально, но нам дали понять, что, скорее всего, никаких нарушений не найдут. И что выданную нам зарплату признают законной. И что якобы поддержка руководства центра идет сверху", – говорит Татьяна. Нет поэтому у коллектива надежды и на приезд министра.

"Обещали, что в среду приедет министр. Ну, думаем, что скорее всего, нам скажут, что мы не правы. Ну, хорошо, пусть скажут. Мы примем это. Но хотя бы мы тогда четко будем знать, что в Диагностическом центре медикам платят зарплату 12-14 тысяч. Кто сможет жить на эти деньги – останется. Остальные – уйдут. Может быть, именно этого добиваются? Но ведь в первую очередь уйдут грамотные специалисты. Глупо погубить такую организацию с такой мощью и интеллектом".

Напомним, о конфликте сотрудников и руководства Диагностического центра Алтайского края стало известно 11 июня, когда медики устроили импровизированную акцию протеста рядом с медучреждением. Коллектив получил зарплату за май в размере МРОТ (хотя люди работали с 8:00 до 20:00) и решил в присутствии журналистов встретиться с руководством, чтобы получить ответы на свои вопросы. Однако охрана СМИ в здание центра не впустила, тогда сотрудники сами вышли к журналистам. В Минздраве же на тот момент сообщили, что никаких нарушений по оплате сотрудникам Диагностического центра не выявлено.