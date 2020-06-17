Дети-катапульты. Три девочки забрасывали прохожих камнями в центре Барнаула

Жительница Барнаула в соцсетях рассказала о том, как в центре Барнаула дети забрасывают прохожих большими камнями, при этом целясь в голову.
Автор поста отметила, что зона поражения расположена на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина. По словам женщины, один из камней упал в 30 сантиметрах от головы ее сына и расколол тротуарную плитку. Аналогичная участь постигла еще двух девушек.
По словам горожанки, попавшие под "обстрел" объединили усилия и не пускали людей в опасную зону. Охранник местного магазина поймал двух девочек, после чего началась перепалка с их мамами, которая закончилась ничем. Еще одну юную метательницу задержать не удалось. Охранник рассказал, что подобными вещами дети занимаются уже не в первый раз.
Комментарии
Воспитали же матери слизь либерастную:не дают другим спокойно жить.
Ну они же дети....
Выродки...
один из камней упал в 30 сантиметрах от головы ее сына
почему она разрешила ребенку лежать на тротуаре?
Попавшие под обстрел теперь должны объединиться и написать заявление в полицию. Там малолеткам и их борзым мамашкам быстро вправят мозги. Пока они кому-нибудь голову не проломили.
Это из новой малосемейки для колхозников? - там других зданий выше 2 этажей нет.
должны объединиться и написать заявление в полицию
Не надо. Поймать в подворотне и бОшки свернуть потихоньку. Воспитывать уже поздно
да пока реально кого нибудь не прибьют
прочитал и так ничего не понял. забрасывали камнями три девочки. охранник поймал двух. кто-то пишет про здание не выше 2-го этажа... непонятно, откуда они кидали, с балкона или находясь на улице. если с балкона, как их поймал охранник. мутная история
В компьютерную игру играли,только кроме камней никакого оружия не оказалось.
17.06.2020 10:57
- гость -
Воспитали же матери слизь либерастную:не дают другим спокойно жить.
Вы уточняли их политические взгляды и мировозрение? Может они бы хотели проголосовать за обнуление Путина, да возраст не позволяет. Или радуются присоединению Крыма, как там говорилось: "Пусть хоть камни с неба, но зато с Россией"
прочитал и так ничего не понял.
Тупой и еще тупее? Комментатор лишь высказал предположение, что малолетние хулиганки проживают в двухэтажной общаге - все! А ты уже сам придумал про балкон, сам не понял собственных фантазий и сам же удивился. Кончай бухать с утра!
Яжмамки с онижедетьми из малосемейки.
в полицию позвонить не судьба?
один из камней упал в 30 сантиметрах от головы ее сына и расколол тротуарную плитку
Привлечь по статье "покушение на убийство". Мамаш заставить за свой счёт починить тротуар.
какая полиция? Надо было пацану дать возможность отстреливаться.И самой принять участие, во первых это интересная игра а во вторых развивает физически.
17.06.2020 11:18
- гость -
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так если понял, напиши, как все происходило. допустим, они кидали, находясь на земле. и их никто не видел. только зона поражения была известна. и была оцеплена неравнодушными гражданами
в полицию позвонить не судьба?
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и что сказать, что дети кидаются камнями?
С Плазы кидались?
еще много вижу случаев! родители алкаши с утра сидят на лавочках пьют и рядом бегают их маленькие дети, судя по всему, это деньги которые выплатил Президент на поддержку семей с детьми! настолько все неправильно построено с выплатами! хотя это правильная идея поддерживать детей с семьями, но и надо просто людей поддерживать, я не могу завести семью потому что просто не смогу ее содержать, поэтому и не завожу а хочу свою семью ! но как это правильно надо делать власти не знают похоже или разучились думать! уверен что с этими выплатами сейчас вырастут побои в семьях и всякие несчастные случае!
власти читайте! деньги на детей нужно выплачивать тем на прямую кто не состоит в ПДН или не было прецендентов на случаи по обращению в опеку, и если такие случаи есть то заменять выплаты просто едой и необходимыми вещами! и все! что бы алкаши не видели деньги!
Плоды самоизоляции
Секции, кружки, парки (кроме парка для зверей) закрыты
Есть ещё недоумки, считающие, что разрешать в РФ короткоствол нельзя?
тоже верно говорите
Митенька ржевский я бы тебе предложил заняться своим здоровьем, а конкретнее головой пока из органов за тобой не пришли
У меня позиция простая на этот счет: что прилетело ко мне, то и вернется от меня, т.е. кинули камень, поднимаю и кидаю туда, откуда он прилетел, и абсолютно фиолетово, стекло там или нет.
кинули камень, поднимаю и кидаю туда, откуда он прилетел, и абсолютно фиолетово, стекло там или нет.
После чего на тебя-то точно заявление напишут за хулиганку. И ответишь по полной, как миленький!
Добрая девочка попала в прохожих 5 раз, а злая всего 3. Так добро победило зло.
под живот с пыры пнуть и мамашкам и деткам
пока из органов за тобой не пришли
И что они скажут о его желании иметь короткоствол??
И что они скажут о его желании иметь короткоствол??
Скажут: так у тебя же есть! В трусах!
17.06.2020 12:38
- гость -
Во-во,насмотрятся "аа"ки телевизора и думают,что в реальной жизни так-же.
Митенька ржевский
вы дурачок? Хотите, чтобы вместо камней онижедети стреляли с гладкоствола?