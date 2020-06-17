Дети-катапульты. Три девочки забрасывали прохожих камнями в центре Барнаула

Жительница Барнаула в соцсетях рассказала о том, как в центре Барнаула дети забрасывают прохожих большими камнями, при этом целясь в голову.

Автор поста отметила, что зона поражения расположена на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина. По словам женщины, один из камней упал в 30 сантиметрах от головы ее сына и расколол тротуарную плитку. Аналогичная участь постигла еще двух девушек.

По словам горожанки, попавшие под "обстрел" объединили усилия и не пускали людей в опасную зону. Охранник местного магазина поймал двух девочек, после чего началась перепалка с их мамами, которая закончилась ничем. Еще одну юную метательницу задержать не удалось. Охранник рассказал, что подобными вещами дети занимаются уже не в первый раз.