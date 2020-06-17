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Дети-катапульты. Три девочки забрасывали прохожих камнями в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Обошлось без пострадавших
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в соцсетях рассказала о том, как в центре Барнаула дети забрасывают прохожих большими камнями, при этом целясь в голову.

Автор поста отметила, что зона поражения расположена на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина. По словам женщины, один из камней упал в 30 сантиметрах от головы ее сына и расколол тротуарную плитку. Аналогичная участь постигла еще двух девушек. 

По словам горожанки, попавшие под "обстрел" объединили усилия и не пускали людей в опасную зону. Охранник местного магазина поймал двух девочек, после чего началась перепалка с их мамами, которая закончилась ничем. Еще одну юную метательницу задержать не удалось. Охранник рассказал, что подобными вещами дети занимаются уже не в первый раз.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.06.2020 10:57
- гость -

Воспитали же матери слизь либерастную:не дают другим спокойно жить.

17.06.2020 11:00
- гость -

Ну они же дети....

17.06.2020 11:01
- гость -

Выродки...

17.06.2020 11:01
- гость -

один из камней упал в 30 сантиметрах от головы ее сына

почему она разрешила ребенку лежать на тротуаре?

17.06.2020 11:02
- гость -

Попавшие под обстрел теперь должны объединиться и написать заявление в полицию. Там малолеткам и их борзым мамашкам быстро вправят мозги. Пока они кому-нибудь голову не проломили.

17.06.2020 11:07
- гость -

Это из новой малосемейки для колхозников? - там других зданий выше 2 этажей нет.

17.06.2020 11:08
Упырь

должны объединиться и написать заявление в полицию

Не надо. Поймать в подворотне и бОшки свернуть потихоньку. Воспитывать уже поздно

17.06.2020 11:08
- гость -

да пока реально кого нибудь не прибьют

17.06.2020 11:10
гiсть

прочитал и так ничего не понял. забрасывали камнями три девочки. охранник поймал двух. кто-то пишет про здание не выше 2-го этажа... непонятно, откуда они кидали, с балкона или находясь на улице. если с балкона, как их поймал охранник. мутная история

17.06.2020 11:14
- гость -

В компьютерную игру играли,только кроме камней никакого оружия не оказалось.

17.06.2020 11:15
Злобная бабка


17.06.2020 10:57
- гость -

Воспитали же матери слизь либерастную:не дают другим спокойно жить.

Вы уточняли их политические взгляды и мировозрение? Может они бы хотели проголосовать за обнуление Путина, да возраст не позволяет. Или радуются присоединению Крыма, как там говорилось: "Пусть хоть камни с неба, но зато с Россией"

17.06.2020 11:18
- гость -

прочитал и так ничего не понял.

Тупой и еще тупее? Комментатор лишь высказал предположение, что малолетние хулиганки проживают в двухэтажной общаге - все! А ты уже сам придумал про балкон, сам не понял собственных фантазий и сам же удивился. Кончай бухать с утра!

17.06.2020 11:20
Злая гостья

Яжмамки с онижедетьми из малосемейки.

17.06.2020 11:26
A1isa

в полицию позвонить не судьба?

17.06.2020 11:30
Почти юрЫст

один из камней упал в 30 сантиметрах от головы ее сына и расколол тротуарную плитку

Привлечь по статье "покушение на убийство". Мамаш заставить за свой счёт починить тротуар.

17.06.2020 11:34
- гость -

какая полиция? Надо было пацану дать возможность отстреливаться.И самой принять участие, во первых это интересная игра а во вторых развивает физически.

17.06.2020 11:36
гiсть

17.06.2020 11:18
- гость -
---
так если понял, напиши, как все происходило. допустим, они кидали, находясь на земле. и их никто не видел. только зона поражения была известна. и была оцеплена неравнодушными гражданами

17.06.2020 11:37
гiсть

в полицию позвонить не судьба?
---
и что сказать, что дети кидаются камнями?

17.06.2020 11:43
- гость -

С Плазы кидались?

17.06.2020 11:46
аа

еще много вижу случаев! родители алкаши с утра сидят на лавочках пьют и рядом бегают их маленькие дети, судя по всему, это деньги которые выплатил Президент на поддержку семей с детьми! настолько все неправильно построено с выплатами! хотя это правильная идея поддерживать детей с семьями, но и надо просто людей поддерживать, я не могу завести семью потому что просто не смогу ее содержать, поэтому и не завожу а хочу свою семью ! но как это правильно надо делать власти не знают похоже или разучились думать! уверен что с этими выплатами сейчас вырастут побои в семьях и всякие несчастные случае!

17.06.2020 11:51
аа

власти читайте! деньги на детей нужно выплачивать тем на прямую кто не состоит в ПДН или не было прецендентов на случаи по обращению в опеку, и если такие случаи есть то заменять выплаты просто едой и необходимыми вещами! и все! что бы алкаши не видели деньги!

17.06.2020 11:54
- гость -

Плоды самоизоляции
Секции, кружки, парки (кроме парка для зверей) закрыты

17.06.2020 11:55
Митенька ржевский

Есть ещё недоумки, считающие, что разрешать в РФ короткоствол нельзя?

17.06.2020 12:01
17.06.2020 11:54

тоже верно говорите

17.06.2020 12:02
аа

Митенька ржевский я бы тебе предложил заняться своим здоровьем, а конкретнее головой пока из органов за тобой не пришли

17.06.2020 12:03
- гость -

У меня позиция простая на этот счет: что прилетело ко мне, то и вернется от меня, т.е. кинули камень, поднимаю и кидаю туда, откуда он прилетел, и абсолютно фиолетово, стекло там или нет.

17.06.2020 12:15
- гость -

кинули камень, поднимаю и кидаю туда, откуда он прилетел, и абсолютно фиолетово, стекло там или нет.

После чего на тебя-то точно заявление напишут за хулиганку. И ответишь по полной, как миленький!

17.06.2020 12:22
Гога

Добрая девочка попала в прохожих 5 раз, а злая всего 3. Так добро победило зло.

17.06.2020 12:28
- гость -

под живот с пыры пнуть и мамашкам и деткам

17.06.2020 12:30
Гость

пока из органов за тобой не пришли

И что они скажут о его желании иметь короткоствол??

17.06.2020 12:38
- гость -

И что они скажут о его желании иметь короткоствол??

Скажут: так у тебя же есть! В трусах!

17.06.2020 12:42
Гость

17.06.2020 12:38
- гость -
Во-во,насмотрятся "аа"ки телевизора и думают,что в реальной жизни так-же.

17.06.2020 12:42
- гость -

Митенька ржевский
вы дурачок? Хотите, чтобы вместо камней онижедети стреляли с гладкоствола?

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