Аттестаты о среднем образовании в Барнауле получат около четырех тысяч выпускников

В 2020 году аттестаты о получении среднего общего образования в Барнауле дети будут забирать по графику. Около четырех тысяч школьников остались без праздничного мероприятия.

"Для соблюдения социального дистанцирования (1,5 м) выдача аттестатов организована по графику. Для удобства на территории школ сделали разметку безопасной для выпускников дистанции. На входе в школы размещены средства для профилактики: маски, перчатки, антисептическая жидкость, бесконтактный термометр и емкость с дезинфицирующей жидкостью для обуви", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что все правила безопасности соблюдают не только дети, но и сотрудники школ.