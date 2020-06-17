Главу Октябрьского района Барнаула лишили прав за отказ от освидетельствования

16 июня Центральный районный суд Барнаула рассмотрел апелляционную жалобу главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновник пытался оспорить решение о лишении прав.
Как уже сообщал amic.ru, 29 декабря 2019 года на своем личном автомобиле Новиков слетел в кювет в Новоалтайске. По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили чиновника в том, что за руль он сел нетрезвым, и пригласили его на освидетельствование, от которого Новиков отказался.
За это его лишили прав на 1 год 9 месяцев, а также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Обжаловать решение глава района не смог.
Комментарии
Отказ законному требованию сотрудника полиции от прохождения медицинского освидетельствования наказывается ровно так же, как и вождение в нетрезвом виде и ничем от него не отличается!Генералу стыдно не знать!Пьет за рулем,значит и на работе пьет!Будем делать выводы!!!
Только прав лишили?
"Не смог" показуха или реальность...
Автомобиль стоял в кювете! Подъехали ГИБДД к автомобилю которым никто не управляет и просят хозяина пройти мед освидетельствование? Основания нет, естественно хозяин не понимает и отказывается потому, что с машиной что то делать надо. Инспектора подсовывают протокол, говорят что это формальность и вот результат хтро%опых инспекторов. У моего друга та же ситуация была, суды работают под копирку - бюджет наполняют, а полицаи "палки" для статистики делают.
Мог бы без инспекторов пройти,через час,если трезвый был.Но это бы не спасло генерала от коллег.Они его помнят и любят.
Да,все хорошо закончилось,а мог бы,как Ефремов по встречьке покататься!
Так теперь в Октябрьском районе будет новый глава?
17.06.2020 10:38
- гость -
какая ситуация, что он бухой тачку раз...л, а отмазаться не получилось, что типа она сама приехала, а я вот такой молодец пьяненький нашел ее тут)))))
Автомобиль стоял в кювете! Подъехали ГИБДД к автомобилю которым никто не управляет и просят хозяина пройти мед освидетельствование? Основания нет, естественно хозяин не понимает и отказывается потому, что с машиной что то делать надо. Инспектора подсовывают протокол, говорят что это формальность и вот результат хтро%опых инспекторов. У моего друга та же ситуация была, суды работают под копирку - бюджет наполняют, а полицаи "палки" для статистики делают.
Вячеслав Новиков что еще расскажите интересного ?
Между прочим администрация Октябрьского района в разы отличается от других, возьмите Ленинский для сравнения. Как организовывают те же выборы. Небо и земля! Новиков думает о людях, все накормлены и довольны, а там даже на шарики денег не выделят, не говоря о комиссии голодной.
Во дворе дома вырубили 20 деревьев. Из управляющей говорят, что по указу администрации. Если по его повелению нарушают закон, собственников не спрашивают, пилят и рубят направо-налево, гнать его из глав.
При главе города есть комиссия по этике.Интересно,как она смотрит на пьянку на рабочем месте?А на пьянку за рулем???
Так теперь в Октябрьском районе будет новый глава?
17.06.2020 10:38
- гость -
Вы хотите сказать,что генерал МВД идиот и не знает законов?
Тогда как он руководил,дослужился до генерали и снова руководит?
17.06.2020 10:57
- гость -
Между прочим администрация Октябрьского района в разы отличается от других,
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Действительно, отличается. Недавно довелось звонить. Чиновница разговаривала пренебрежительно, когда просили повторить её фамилию, потому что она невнятно представилась, то ли Сабанова, то ли Шабанова, бросила трубку.
Таких "чиновников", которым все дозволено, нужно снимать сразу с должности, без права занимать в будущем.
10:38, "Автомобиль стоял в кювете!" - а почему сразу не на свалке?
- гость -
Вы хотите сказать,что генерал МВД идиот и не знает законов?
Тогда как он руководил,дослужился до генерали и снова руководит?
Конечно знает,поэтому и нарушает!
11:01, разговоры с царьками и царицами, нужно записывать всегда, и выкладывать в сеть.
Дослужиться до генерала-смог,главой района стать -смог,а обжаловать решение суда Вячеслав Новиков не смог!
ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ!
А почему он ещё до сих пор глава района?
Во дворе дома вырубили 20 деревьев. Из управляющей говорят, что по указу администрации. Если по его повелению нарушают закон, собственников не спрашивают, пилят и рубят направо-налево, гнать его из глав.
"НЕ смог!"
Следующая статья должна носить заголовок; Главой Октябрьского района Вячеслав Новиков остаться не смог!Такой итог!
интересно, Ефремов мог отказаться от освидетельствования, или это обязательно в случае когда есть жертвы в ДТП?
Так теперь в Октябрьском районе будет новый глава?
И кому сие место понадобилось? Тут только генерал и смог работать, а остальных иль нет, другие далече.