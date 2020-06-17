Главу Октябрьского района Барнаула лишили прав за отказ от освидетельствования

16 июня Центральный районный суд Барнаула рассмотрел апелляционную жалобу главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновник пытался оспорить решение о лишении прав.

Как уже сообщал amic.ru, 29 декабря 2019 года на своем личном автомобиле Новиков слетел в кювет в Новоалтайске. По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили чиновника в том, что за руль он сел нетрезвым, и пригласили его на освидетельствование, от которого Новиков отказался.

За это его лишили прав на 1 год 9 месяцев, а также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Обжаловать решение глава района не смог.