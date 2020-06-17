Умер знаменитый кот Боб, который давал концерты вместе с уличным музыкантом

В Великобритании умер кот, который прославился сам и прославил своего хозяина благодаря книге и одноименному фильму "Уличный кот по кличке Боб". Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на паблик в Facebook.

"Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он давал мне гораздо больше, чем дружбу. Он помог мне обрести направление и цель, которых у меня не было. Успех, которого мы добились вместе благодаря нашим книгам и фильмам, был чудом. Он повстречал тысячи людей, коснулся миллионов жизней. Он был единственным в своем роде. Такого не будет больше никогда. Я чувствую, что в моей жизни погас свет. Я никогда его не забуду", – написал хозяин кота Джеймс Боуэн.

Боуэн был уличным музыкантом и страдал от наркотической зависимости, пока не встретил Боба. Он стал брать кота с собой на заработки, что принесло ему местную, а затем и мировую славу.

Суммарный тираж книг о рыжем друге составил более восьми миллионов экземпляров. В 2016 году Sony сняла фильм о коте, а в следующем году выйдет еще одна картина с его участием. Как теперь выяснилось, посмертно.