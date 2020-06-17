Детская площадка среди берез и рябин появится в пригороде Барнаула

В барнаульском поселке Ягодном на улице Березовой началось строительство детской площадки. Деньги на работы выиграло ТОС "Содружество", а сумма грантовой поддержки составила более 140 тысяч рублей.

"Здесь появятся качели, горка для катания, лесенка "радуга", крытая песочница, домик для игр и отдыха. С планировкой площадки помогла Лебяжинская сельская администрация. Место тут, конечно, очень живописное: растут березки, рябины, а теперь будет и игровая площадка для детей и их родителей. Думаю, когда все будет готово, вместе с жителями оформим площадку: высадим цветы вокруг нее, установим информационную доску", – рассказала председатель ТОС Любовь Сайберт.

Открыть площадку для детей планируют уже в июле.