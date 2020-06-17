Учиться и работать за границей. В АлтГТУ открывают программу "Мировая экономика"

Институт экономики и управления АлтГТУ открыл набор на обновленный курс "Мировая экономика". Студенты обучаются этой программе на кафедре международных экономических отношений.

Как отмечают в вузе, уровень подготовки позволит выпускникам продолжать обучение на ведущих магистерских программах в России и за рубежом.

"Это уникальная программа, где наряду с базовыми экономическими дисциплинами студенты изучают мировую экономику, международные экономические и валютно-финансовые отношения, внешнеэкономическую деятельность, HR-менеджмент, Digital маркетинг, бизнес-курс иностранного языка, а также курсы, посвященные проблемам международного бизнеса, торговой политики Китая, стран АТР и европейских стран, таможенного регулирования, конъюнктуры мировых рынков", – отмечают в институте экономики и управления АлтГТУ.

Возобновить набор попросили партнеры технического университета – региональный частный бизнес, банки, компании с международным бизнесом. Эти отрасли особенно заинтересованы в специалистах данного профиля.

Студенты программы "Мировая экономика" смогут участвовать в программах двойного диплома и учиться по обмену в вузах Китая и Казахстана.

Обязательным иностранным языком для изучения мировой экономики является английский. Второй язык студент выбирает самостоятельно – китайский, немецкий или французский.