Учиться и работать за границей. В АлтГТУ открывают программу "Мировая экономика"

Институт экономики и управления АлтГТУ открыл набор на обновленный курс "Мировая экономика". Студенты обучаются этой программе на кафедре международных экономических отношений.
Как отмечают в вузе, уровень подготовки позволит выпускникам продолжать обучение на ведущих магистерских программах в России и за рубежом.
"Это уникальная программа, где наряду с базовыми экономическими дисциплинами студенты изучают мировую экономику, международные экономические и валютно-финансовые отношения, внешнеэкономическую деятельность, HR-менеджмент, Digital маркетинг, бизнес-курс иностранного языка, а также курсы, посвященные проблемам международного бизнеса, торговой политики Китая, стран АТР и европейских стран, таможенного регулирования, конъюнктуры мировых рынков", – отмечают в институте экономики и управления АлтГТУ.
Возобновить набор попросили партнеры технического университета – региональный частный бизнес, банки, компании с международным бизнесом. Эти отрасли особенно заинтересованы в специалистах данного профиля.
Студенты программы "Мировая экономика" смогут участвовать в программах двойного диплома и учиться по обмену в вузах Китая и Казахстана.
Обязательным иностранным языком для изучения мировой экономики является английский. Второй язык студент выбирает самостоятельно – китайский, немецкий или французский.
Комментарии
и кто же там будет преподавать? старые пердуны? недоучки? откуда в барнауле специалисты которые способны преподавать подобное?
17.06.2020 13:25
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Фу, как не стыдно! По какому право вы позволяете себе подобные оскорбительные высказывания?
он просто быдло клеточное....Шоб его задницу макаки освояли!
Жаль в мое время такого не было.
Там обычно девки молодые-красивые) Правда вредные ) но красивые)
17.06.2020 13:29
- гость -
я конечно считаю недопустимыми оскорбления, тем более неизвестных людей. Но! Мировая экономика!? На уровне региона ничего не могут предложить... Одно ря ля ля..
17.06.2020 13:29
- гость -
например по праву здравомыслящего, "старый пердун" литературное выражение, "недоучка" литературное выражение. Сказать больному что он болен это оскорбление или констатация факта?
не знаю какое Ваше время, но в 1999 году еще был набор на мировую экономику точно. не помню когда эту специальность закрыли. а закрыли потому что в то время барнаул и мировая экономика плохо вязались друг с другом.
17.06.2020 14:16
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Ну что фетюк?! Может и тебя литературно-откошмарить?
17.06.2020 14:21
- гость -
ты для начала просто прими что полутех это говновуз
17.06.2020 13:42
АБОРИГЕН
Чего жалеть бритоголовый?! Сейчас ты специалист по урбанизации, а был бы кем?! От горя бы спился и опустился до месного, с той только разницей что писать грамотно смог бы.
17.06.2020 14:34
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Это как в садике в песочнице типа: Сам дурак? Ваши нападки не конструктивны и детсадовски, попросите поменять вам памперс, а то все уже носы воротят
17.06.2020 14:49
- гость -
да конечно понимание того что в барнауле просто нет специалистов по обозначенным в статье направлениям это не контруктивно и по детсадовски, как и понимание того что "старый пердун" кантор например уже не может ничему научить ))
В 1997 поступал и специальность такая тогда была, вроде ребята говорили что часть предметов прям на иностранных языках преподавали, сочувствовал им. Ну и физ-ра у нас на втором курсе в месте с ними была, в баскетбол гоняли.