Алтайский край потратит 6 млн рублей на поддержку молодежи

В Алтайском крае утвердили список социально значимых проектов на предоставление губернаторских грантов в сфере молодежной политики. Всего на их поддержку направят шесть миллионов рублей.

В управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона рассказали, что из 77 заявленных организаций по результатам технической экспертизы к участию допустили 63. Конкурс проходил по 17 номинациям. Свои проекты могли представить общественные организации, движения и фонды, государственные, муниципальные и частные образовательные организации и бюджетные учреждения.

В прошлом году на получение грантов рекомендовали 51 проект из 22 муниципальных образований, пишет официальный сайт Алтайского края.