Барнаулец под видом электрика отнимал деньги у пенсионеров

Барнаульская пенсионерка обратилась в полицию и рассказала о том, как мужчина, представившись электриком, похитил у нее 10 тысяч рублей. Оказалось, что она не единственная пострадавшая.
Молодой человек представился сотрудником организации по обслуживанию приборов учета и сообщил, что женщина – единственная из всего подъезда, кто не произвел замену счетчиков. Визитер попросил внести предоплату и пообещал выполнить все работы. Не получив квитанции, пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, он уже дал признательные показания, рассказали в ГУ МВД.
Также доказана его причастность еще к четырем аналогичным фактам. Общая сумма нанесенного ущерба составила 40 тысяч рублей.
Комментарии
А бабку на 50 косарей сейчас с удовольствием натянет компания под названием Горэлектросеть за срыв пломбы. И еще на счетчик поставит с пеней все как положено. И будет утверждать, что они чужого не берут и действуют по законам. Но свое возьмут. Красиво, не правда ли пристроились ребята? А вишенкой от торта случайно окажется тот факт что злоумышленник в бывшем работал в этой известной организации.
дада, и вообще все это изначально были происки горсети