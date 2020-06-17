Барнаулец под видом электрика отнимал деньги у пенсионеров

Барнаульская пенсионерка обратилась в полицию и рассказала о том, как мужчина, представившись электриком, похитил у нее 10 тысяч рублей. Оказалось, что она не единственная пострадавшая.

Молодой человек представился сотрудником организации по обслуживанию приборов учета и сообщил, что женщина – единственная из всего подъезда, кто не произвел замену счетчиков. Визитер попросил внести предоплату и пообещал выполнить все работы. Не получив квитанции, пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, он уже дал признательные показания, рассказали в ГУ МВД.

Также доказана его причастность еще к четырем аналогичным фактам. Общая сумма нанесенного ущерба составила 40 тысяч рублей.