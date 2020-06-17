В Барнауле увеличат число отделений "Почты России" с ежедневным графиком работы

В Барнауле 26 отделений "Почты России" перейдут на ежедневный график работы без выходных, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Как объяснили в Управлении Федеральной почтовой службы региона, отделения с семидневным режимом работы существовали и раньше, но в значительно меньшем количестве.
Сейчас же организация приняла решение о расширении числа пунктов с ежедневным графиком. Если раньше по всей стране в выходные было доступно 2300 почтовых отделений, то в июне на такой же формат работы перейдут еще 1400.
Актуальный график работы отделений "Почты России" размещен на сайте компании.
Комментарии
а смысл? у них то касса снята, то работает одна тетя собака, к которой подходить страшно!
Я считаю, что в Барнауле почта работает хорошо.
Но проблема неработающих окон есть. Могут посадить одного работника для обслуживания клиентов, а остальные сотрудники тусят непонятно где. Но, скорее всего, это зависит от начальников отделений. Кто-то может наладить трудовую дисциплину, а у кого-то нерадивые не подчиняются и правят бал.
ГДЕ МОЯ ПОСЫЛКА ИЗ ВОРОНЕЖА! ВЫ ЕЁ НА ЧЕРЕПАХЕ ДОСТАВЛЯЕТЕ?
Работает их много просто половина курит на улице стоит, одна и сидит на выдаче
А еще было бы неплохо, чтобы почта Росcии в первую очередь занималась почтовыми услугами, а не понятно чем (продажа непрофильных товаров, банковские услуги и т.д.), т.е. как минимум должно быть окно только для почтовых услуг, а для всего прочего дополнительные окна. А то придешь посылку получить (на это надо 30 сек) и ждешь полчаса пока единственное окно обслуживает десяток бабулек то с проездными, то с пенсиями, то с квартплатами, да с каждой еще 90% времени обслуживания это разговор за жизнь... Пенсионерам надо же высказаться, а работнице почты это надо обязательно выслушать... При этом остальные окна не работают, там всегда или комп завис, или что то еще, а работницы языками чешут и отвлекают единственную в первом окне "трудягу", которой за радость отвлечься от оказания услуг и тоже языком в ответ почесать... Почта России она такая...
"Это только у нас", как говорил Задорнов: сначала всех "оптимизировать", а потом вновь приводить в исходное, но в искаженном виде. Про работников - как платят, так они и работают!
да им хоть сколь плати...
А это кто на что учился. Их на почте заставляют работать по приговору народного суда?