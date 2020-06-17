В Барнауле увеличат число отделений "Почты России" с ежедневным графиком работы

В Барнауле 26 отделений "Почты России" перейдут на ежедневный график работы без выходных, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Как объяснили в Управлении Федеральной почтовой службы региона, отделения с семидневным режимом работы существовали и раньше, но в значительно меньшем количестве.

Сейчас же организация приняла решение о расширении числа пунктов с ежедневным графиком. Если раньше по всей стране в выходные было доступно 2300 почтовых отделений, то в июне на такой же формат работы перейдут еще 1400.

Актуальный график работы отделений "Почты России" размещен на сайте компании.