Еще одну смерть пациента, которому ранее диагностировали COVID-19, подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с коронавирусом. Причиной летального исхода стало сопутствующее заболевание.

Таким образом, на 17 июня в регионе зафиксировали 43 смерти пациентов с коронавирусом. В том числе 22 – от COVID-19, 18 – от иных причин, три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, число зараженных с начала эпидемии в Алтайском крае выросло до 3010 человек. За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай. Выздоровели за все время 1920 человек. Из тех, кто продолжает лечение, 45 находятся в тяжелом состоянии, из них 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.