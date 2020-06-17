25 уроков творчества: АлтГУ запускает онлайн-проект для школьников на каникулах

Институт искусств и дизайна АлтГУ запустил проект "Креативная арт-смена со школой "Уникум". Это комплекс видеоуроков в виде проектной деятельности, квестов, тренингов и игр для школьников разных возрастных групп.

"Проект дает возможность провести каникулы активно и познавательно. Специалисты Института искусств и дизайна на основе уже существующих образовательных программ сформировали уникальный проект. Он состоит из видеоуроков различной направленности, ориентированных на развитие творческих способностей детей разного возраста", – уточнила проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АлтГУ Елена Гончарова.

"Креативная арт-смена со школой "Уникум" включает 25 видео и заданий к ним. В частности, это уроки по компьютерной графике, hand made, включающие декупаж, бумагопластику, бисероплетение, мастер-классы по рисунку и живописи, занятия по английскому языку. Дополнительно разработчики проекта планируют сделать несколько музыкальных уроков по ритмике и сольфеджио. В программу входят и домашние задания. Лучшие ученики будут награждены дипломами и памятными подарками.

"Цель проекта – не просто обучить детей творческим дисциплинам, но и расширить их кругозор в области гуманитарных наук, показать, как простые вещи превращать в произведения искусства, научить заполнять время полезными занятиями. Специалисты института в очередной раз доказали, что умеют креативно мыслить и легко ориентируются в сложных условиях карантинных мероприятий, вновь создав интересный и перспективный проект. Я думаю, что его можно назвать еще одним серьезным шагом на пути к эстетическому развитию детей и молодежи!" – отметила директор Института искусств и дизайна, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович.

Первая смена онлайн-программы для детей состоится с 6 по 31 июля 2020 года. Разработчики проекта отмечают, что преимущество этой программы в том, что ребенок сможет проходить занятия в любое удобное для него время и день недели.

"Реализуя проект, мы решили поддержать врачей и медицинских работников, которые в настоящее время ведут борьбу с коронавирусом на территории Алтайского края, и организовать для их детей бесплатное участие в креативной онлайн-арт-смене", – добавила проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АлтГУ Елена Гончарова.

Уточним, что проект "Креативная арт-смена со школой "Уникум" ориентирован на дошкольников, младших школьников и подростков до 16 лет. Подробности по телефонам: +7-983-104-88-69; +7-913-248-64-21.