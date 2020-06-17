"Все только начинается". Переболевший COVID-19 житель Алтая рассказал о самочувствии

Вылечившийся от коронавируса житель Республики Алтай рассказал о заболевании и заявил, что следует серьезней относиться к опасности заражения. О выздоровлении мужчина рассказал в своем Instagram.

Заболел мужчина в середине мая. Тогда он передал "пламенный привет" всем, кто встречал его на улице в маске и шутил над опасностью заражения. Средства защиты не помогли мужчине, у него обнаружился коронавирус, который вызвал двустороннюю пневмонию.

К 10 июня компьютерная томография показала выздоровление, а 13 июня его выписали из больницы.

"Меня только что вымыли, продезинфицировали и выгнали из отделения. Свобода. Счастье омрачает только факт того, что супругу мою еще не выписали", – поделился мужчина в своем аккаунте.

Он советует серьезней отнестись к профилактике коронавируса – по мнению выздоровевшего, все только начинается.

Напомним, что 17 июня в Республике Алтай выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки – 34 человека. Общее число инфицированных в регионе теперь составляет 334.