"Все только начинается". Переболевший COVID-19 житель Алтая рассказал о самочувствии

Вылечившийся от коронавируса житель Республики Алтай рассказал о заболевании и заявил, что следует серьезней относиться к опасности заражения. О выздоровлении мужчина рассказал в своем Instagram.
Заболел мужчина в середине мая. Тогда он передал "пламенный привет" всем, кто встречал его на улице в маске и шутил над опасностью заражения. Средства защиты не помогли мужчине, у него обнаружился коронавирус, который вызвал двустороннюю пневмонию.
К 10 июня компьютерная томография показала выздоровление, а 13 июня его выписали из больницы.
"Меня только что вымыли, продезинфицировали и выгнали из отделения. Свобода. Счастье омрачает только факт того, что супругу мою еще не выписали", – поделился мужчина в своем аккаунте.
Он советует серьезней отнестись к профилактике коронавируса – по мнению выздоровевшего, все только начинается.
Напомним, что 17 июня в Республике Алтай выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки – 34 человека. Общее число инфицированных в регионе теперь составляет 334.
Комментарии
Да да, всё только начинается. 22 июня откроются турбазы и начнется ...
корона ничто по сравнению с тяжелыми родами или кесаревым и последующим нахождением в ПИТе
хватит ныть.
да, болезнь, да неприятно
но расскажите об этих страхах онкобольным, которые прошли химию и лучевую терапию, операции каскадом, тем, которые сейчас лишены обследований и плановых операций
хватит ныть.
да, болезнь, да неприятно
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Действительно, задолбали с нытьем! ЭТО ВИРУС!!! все им рано или поздно переболеем. Сколько их еще будет этих вирусов, и что теперь, истерить по каждому будем?