Фото: agoraimages.com

Более девяти тысяч фотографий фантастических природных и городских пейзажей были присланы на конкурс Aerial2020. С помощью бесплатного мобильного приложения от Agora аэрофотографы со всего мира сражались за приз в 1000 долларов. Победителем стал фотограф из Нидерландов с волшебным снимком утра в деревне ветряных мельниц Заансе-Сханс. Этот и другие лучшие снимки конкурса в нашей фотоленте.