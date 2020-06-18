Сушеные, замороженные и соленые. Как на Алтае развивают грибной бизнес

Алтайский край богат грибами. Для жителей это не только вкусная еда, но и отличный сезонный заработок. Иногда грибники получают за лето больше денег, чем за весь год, работая где-то. Именно так барнаульский бизнесмен и руководитель компании "Грибной Алтай" Сергей Кушнерик и начинал свое дело. Он собирал грибы, сдавал их, а потом решил заняться этим всерьез. О том, как мечта стала поводом для бизнеса, он рассказал в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы".

– Сергей, чем занимается ваша компания и как давно она основана?

– Мы занимаемся заготовкой и продажей, в основном оптовой, дикорастущих грибов. Компания основана была в 2009 году. Идея пришла просто. Сначала я сам занимался заготовкой грибов, так как жил в той местности, где они росли в большом количестве.

– А где такая местность?

– Это Волчихинский район Алтайского края. В основном там растут белые грибы, которые как раз самые ценные. И когда мы были школьниками, студентами, мы собирали их и сдавали в заготовительный пункт. Это был своего рода сезонный заработок, даже можно сказать основной, так как люди этими средствами перекрывали весь годовой доход на постоянной работе.

– Когда пришла идея не просто сдавать грибы, а продавать?

– Я пришел из армии, и мне захотелось создать что-то свое. Вот так и появилась идея. Непосредственно после этого я пытался что-то организовать, но не было ресурсов. Я пытался найти единомышленников, но все без результата. Пошел работать. Три года продавал программное обеспечение: я просто учился на программиста и пошел по специальности. Летом брал отпуск и занимался грибами. Изучил тему, промониторил рынок и в очередное лето взял отпуск без содержания и начал работать в этом направлении. Давал объявления, нашел предварительный контакт.

– Люди готовы были купить партию сушеных грибов?

– Да. Затем я продал свою машину, купил другую, а разницу, это примерно сто тысяч, вложил в грибы. То есть я закупил уже готовые сушеные грибы у населения и начал продавать. С первым контактом ничего не получилось, но я не отчаивался. Мониторил рынок.

– И куда первую партию продали?

– Первую партию я продал в Белокуриху, в санатории. Я сделал все необходимые документы, сертификаты, грибы прошли исследования. Потом в течение сезона отправлял их и в Москву и другие регионы. Затем привлек друзей, которые мне помогали как с продажами, так и с заготовкой. Таким образом, к концу года я заработал какие-то деньги, снова продал машину и купил квартиру. Я о ней мечтал.

– Все началось с мечты.

– Да.

– Какие этапы становления прошла компания?

– До следующего сезона я отработал в найме, а потом уволился. Начал заниматься заготовкой. Подготовка к сезону началась с постройки базы в Волчихинском районе, где хотели сушить и солить грибы. Но год был неурожайным, и еле свели концы с концами. Да, год был тяжелый, но это меня научило стойкости. Я мог уйти снова в наем, но я решил продолжить. Каким-то образом начали крутиться, разворачиваться.

– Следующий год был урожайным?

– Да, следующий год был урожайным. И постепенно начали расти обороты. И вот мы существуем уже 11 лет. По сути, изначально это был не бизнес, а самозанятость. Но вот уже сейчас это бизнес. Получается небольшая компания.

– Как работаете, что делаете, кто делает?

– В сезон мы закупаем у населения сырые грибы и занимаемся их переработкой. К работе привлекаем сезонных сотрудников на чистку и резку грибов. Замораживаем, солим, сушим.

– А планируете расширять ассортимент?

– С позапрошлого года мы ввели новые позиции – замороженные ягоды. Это клюква, брусника, черника и облепиха. Поставляют продукцию нам из других регионов по заготовке ягод, и здесь не только Сибирь. База есть в Волчихе, и еще организовали одну в Томске. Работаем с заготовителями в разных регионах, которые непосредственно с нами сотрудничают на своем оборудовании и при помощи наших оборотных средств. То есть они под нас готовят определенный объем определенного качества. Мы контролируем эти процессы и добиваемся того количества, которое нам нужно. Потому что с каждым годом увеличивается объем продаж, соответственно, и объем заготовок должен расти.

– Куда продаете?

– В основном это европейская часть России – Москва, Питер и другие города-миллионники.

– Что любят в европейской части России?

– Предпочтение отдают белым грибам, а также соленым груздям, маслятам, опятам, рыжикам.

– А там вообще растут они?

– Да, есть места, но нет таких объемов, как у нас.

– Сколько продали грибов и ягод в прошлом году?

– Прошлый год был не очень урожайным, наверное, впервые за последние лет 15-20. А в позапрошлом году мы продали более 10 тонн сухих белых грибов, порядка 60 тонн – замороженных, более 30 тонн груздей. Другие позиции в меньших объемах.

– Каким будет этот год?

– По моим скромным подсчетам, должен быть урожайным по всей России. Сейчас уже появились грибы в Томской области, на Алтае. Но промышленных объемов пока не было.

– А когда много будет?

– Примерно в начале июля.

– Что необходимо, чтобы хорошо росли грибы?

– Это погодные условия: влажность, ночная и дневная температура воздуха, количество осадков. Грибы любят оптимальную погоду. Для белых, например, ночью нужно +18 градусов, а днем температура воздуха не должна быть выше +25 градусов.

– А наша ранняя весна и раннее лето как отразится на грибах?

– Я думаю, что сдвинется весь процесс на две недели. Будет все раньше.

– Я знаю, что вы сотрудничаете с Алтайским фондом МСП. Как давно?

– Познакомились мы не так давно, можно сказать случайно. Планировалась бизнес-миссия в Китай, мне был интересен этот рынок сбыта, так как там большое население и грибы пользуются спросом. И я решил в ноябре прошлого года съездить с этой бизнес-миссией в командировку.

– Как прошла бизнес-миссия?

– Я считаю, что достаточно плодотворно. Были интересные контакты, плюс я для себя кое-что почерпнул для будущего развития.

– Рынок перспективный?

– Сложно сказать. Я понял, что грибы пользуются там популярностью, но они много своих грибов выращивают и продают. Пытаясь наладить контакт с изготовителями, я понял, что особо в продукции они не нуждаются. У них, как оказалось, другая проблема – продать эти грибы. Большая часть грибов в Китае культивируемая, дикорастущих мало. От этого страдает их качество. Поэтому, возможно, в перспективе что-то и получится.

– В чем преимущество дикорастущих грибов перед культивированными?

– Это совсем другие вкусовые качества, другой химический состав, полезные свойства. Простое сравнение: китайские помидоры и свои собственные с грядки.

– А белые грибы выращивают в искусственной среде?

– Да, китайцы умеют это делать, но опять же, они отличаются от настоящих, диких. На рынке России сегодня можно купить такие грибы. Но все же европейская часть России предпочитает лесные.

– Какие-то контракты заключили после бизнес-миссии?

– Нет, пока нет, так как началась пандемия и все остановилось. Хотя предложения выставлять продукт на выставке в Китае были. После окончания пандемии мы к этому вопросу вернемся.

– Как дальше вы взаимодействуете с фондом МСП?

– Появилась идея съездить на выставку ПРОДЭКСПО. Чтобы поставить свой павильон, нужно порядка 700 тысяч рублей. Для нашей компании пока это неподъемная сумма. От фонда МСП поступило предложение выставиться на коллективном стенде. И мы его приняли. Считаю, это было правильным решением. Это хорошие перспективы,. Например, на выставке мы познакомились с компанией из Германии, с которой заключили контракт и находимся на стадии переговоров.

– Что вы хотите поставлять в Германию?

– Консервированную продукцию, сушеные белые грибы, соленые грузди. Этот продукт в Европе пользуется большим спросом, так как население платежеспособное. Продукт недешевый, это не китайские грибы по 100 рублей банка, это другой сегмент.

– Сколько стоят такие грибы, если привезти их в Европу?

– Небольшая баночка в районе 200-300 рублей. Понимаете, в китайской продукции уксус и специи, а у нас вкус грибов, который ничем не заменить.

– Когда была выставка ПРОДЭКСПО?

– В середине февраля.

– Получается, пандемия повлияла на продолжение сотрудничества?

– Да, это была последняя выставка. После этого мы планировали ехать на Дальний Восток, но все отменилось.

– Если говорить о помощи фонда МСП, бизнес-миссия в Китай, участие в коллективном стенде на ПРОДЭКСПО, сколько это вам стоило?

– Наши затраты были только на проживание и питание, остальное – переводчики и китайские контакты – за счет фонда МСП. Участие в выставке бесплатное. Наша задача была туда приехать и прожить какое-то время.

– Как вы думаете, сколько вы сэкономили?

– Если учитывать стоимость стенда ПРОДЭКСПО, то значительную сумму. И если бы не фонд, мы бы даже и не рассматривали эту идею. А что касается бизнес-миссии в Китай, то услуги переводчика достаточно дорогие, поэтому тут возможно десятки-сотни тысяч.

– Чем-то еще фонд помогал?

– Сейчас мы взаимодействуем по поводу бизнес-миссии в Кемерово, которая состоится буквально на днях. Надеюсь, что получится заключить контракты с сетями. Мы сейчас выпускаем на рынок фасованную продукцию, буквально полгода. Кстати, эту идею я подсмотрел как раз в Китае. Решил, что надо продвигать свою марку, именно в фасованном виде. Потому что оптовая продажа – сезонная, а во-вторых, она менее маржинальная, чем торговля фасованной продукцией.

– Что вы после поездки в Китай зафасовали?

– Сейчас мы фасуем консервированную продукцию – это маринованные белые грибы, маслята, опята, соленые грузди и рыжики. Также сушеные белые грибы и ассорти из подосиновиков, маслят, лисичек. А еще порошок из белых грибов для приготовления крем-супов и соусов. Сейчас начали фасовать сушеную ягоду – бруснику, облепиху.

– Есть спрос на сушеную ягоду?

– Да, ее используют как добавки к чаю, киселям.

– То есть это для торговых сетей? Удалось ли зайти в какую-то сеть?

– С сетями крупных контрактов пока нет. Сейчас это небольшие оптовые партии, плюс работа с дистрибьюторами.

– А с алтайскими торговыми сетями идут переговоры?

– Да, в том числе. Сейчас мы в компанию взяли специалиста по этому направлению.

– И большие у вас планы на кемеровские сети?

– Да, конечно. Есть там нашей направленности сети, например, "Калина-малина" и "Бегемот". Хотелось бы поработать с ними.

– Когда бизнес-миссия в Кемерово и какая программа?

– В ближайшие две недели, точнее пока сказать не могу. МСП помогает нам с поиском партнеров именно по нашей тематике, с которыми мы можем взаимодействовать.

– То есть это такая индивидуальная работа, каждому участнику бизнес-миссии подбираются партнеры. На какой итог вы рассчитываете?

– Хотелось бы заключить все-таки хотя бы один контракт с торговой сетью. Например, с той же "Калиной-малиной". В принципе, мы уже ведем переговоры, но они не дали пока ответа. Вот, может, личная встреча повлияет на результат.

– А у них есть заинтересованность в вашем продукте?

– Да, они продают аналогичный товар, только других поставщиков. Наш продукт, считаю, вполне конкурентоспособен и имеет право оказаться на полке сети.

– А что мы сейчас видим на наших полках из вашего сегмента?

– В основном это продукция из Китая. Но есть сети, где можно найти дикорастущую. Например, "Фермер-центр".

– С какой ценой вы в сети заходите? Она дороже китайской?

– Да, наша продукция дороже в два раза. Но сравнивать их нельзя.

– Какие у вас еще планы?

– Есть планы по экспорту продукции. Хотелось бы продавать большие объемы в европейскую часть России. Последние два года ведем переговоры с потенциальными европейскими партнерами. Тормозит этот процесс неурожай грибов. В этом году, надеюсь, пандемия не поменяет наши планы, потому что будет урожай.

– Есть опасные грибы. Как вы их вычленяете из потока?

– Это все индивидуальный труд. Каждый грибочек чистится, моется, рассматривается. Те, кто этим занимается, знают все грибы, у них большой опыт.

– Вы их обучаете? Проверяете?

– Конечно, у нас есть инструкции, согласно которым они действуют. Кстати, помимо этих сотрудников, есть еще контролеры, которые следят за процессом. Третья ступень контроля – при процессе фасовки.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это…"

– Мой бизнес – это самореализация. В найме я понимал, что работаю вполсилы. А работая на себя, я знаю, чего хочу, и добиваюсь этой цели. Также это совсем другие чеки, нежели в найме. Таким образом мы получаем обратную связь от мира за труд. А третье – это саморазвитие. Постоянно обучаюсь, читаю много.

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