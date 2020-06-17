За сутки в России выявлено 7843 новых случая заболевания коронавирусом, общее число больных достигло 553 301. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно данным, число новых заразившихся оказалось ниже 8 тысяч впервые с 1 мая, а суточный рост с 16 июня упал с 1,5% до 1,4%.

На 17 июня из больниц выписали 10 036 выздоровевших пациентов, общее число излечившихся составило 304 342, умерло с подтвержденным коронавирусом еще 194 человека, всего за время пандемии зарегистрировано 7 748 летальных исходов.

Напомним, что за последние сутки в Алтайском крае выявили еще 71 случай инфицирования COVID-19, общее число зараженных теперь составляет 3010.