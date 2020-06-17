Десантники угрожают Киркорову после его видео о вэдэвэшнике-гее

Десантники высказываются о ролике Филиппа Киркорова, где артист изобразил гея, который служит в ВДВ.

Сначала высказался бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Он назвал ролик отвратительным и призвал Киркорова удалить его "для своего же блага".

Затем к обсуждению присоединился заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев, пишет РИА "Новости".

"Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Хватить с ним сюсюкаться. <…> Пусть боится", – сказал он.

При этом Кошелев отметил, что писать жалобу десантники не будут.