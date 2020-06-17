Десантники угрожают Киркорову после его видео о вэдэвэшнике-гее

Десантники высказываются о ролике Филиппа Киркорова, где артист изобразил гея, который служит в ВДВ.
Сначала высказался бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Он назвал ролик отвратительным и призвал Киркорова удалить его "для своего же блага".
Затем к обсуждению присоединился заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев, пишет РИА "Новости".
"Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Хватить с ним сюсюкаться. <…> Пусть боится", – сказал он.
При этом Кошелев отметил, что писать жалобу десантники не будут.
Комментарии
Завтра Киркоров напишет заявление на Шаманова и Кошелева и начнется долгая судебная возьня.
да филя мечтает о том, чтобы с ним разобрались
Дык, эта, а разве самый знаменитый воин из когда-либо существовавших А. Македонский не был геем?!
У румына крыша поехала
так он же болгарин
Какие сражения Шаманов с Кошелевым выиграли???
Македонский не был геем, тогда вообще геев не было, любили друг друга, невзирая на пол
17.06.2020 16:17
- гость
"А какая разница?" (с)
Какие сражения Шаманов с Кошелевым выиграли???
Сражение с дуплом Киркорова выииграл Пьер Нарцис, порвав ему сфинкетр.
гостю16.18 Почитайте биографию людей, а потом "зевайте" в их сторону. ты такого даже в компьютерных играх не встречал.
Вот это замес! Сильные и возможно неумные против умного, но "испорченного" )))
Кире давно ноги переломать надо. Звезды затухшие.
Царь и бог от страха сдох)
Киркоров пропаганду ведёт,что-ли?
Пусть готовится к праздничному купанию в фонтане.
Теперь выражение "Голубые береты" будет иметь двусмысленный оттенок
17.06.2020 17:41
- гость -
Как и- "голубые в беретах"
Теперь выражение "Голубые береты" будет иметь двусмысленный оттенок
БереТТа голубой не бывает...
17.06.2020 16:34
гость
За проигрыши в комьиюторных играх контрибуции не платят
В отличии