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Кусочек моря на заднем дворе: удивительные песчаные бассейны

, ИА "Амител"
Если ты не можешь поехать на море, тогда море приедет к тебе

Фото: facebook.com/PiscinasDeArenaNaturSand

Настоящая райская бухта на заднем дворе дома – уже далеко не фантастика. Испанская компания перевернула представление об открытых бассейнах. Они творят настоящие песчаные пляжи на обычной земле. И это далеко не преувеличение. Фирма использует специальные бетонные смеси, которые покрываются уплотненным песком. Такие бассейны по форме максимально приближены к натуральной природе. Выглядит это просто потрясающе! Однако как отмечают пользователи, такие "бухты" далеко не всем по карману, стоимость самых простых составляет около 27 000 долларов. Мечтать не вредно.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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