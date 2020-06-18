Кусочек моря на заднем дворе: удивительные песчаные бассейны

Фото: facebook.com/PiscinasDeArenaNaturSand

Настоящая райская бухта на заднем дворе дома – уже далеко не фантастика. Испанская компания перевернула представление об открытых бассейнах. Они творят настоящие песчаные пляжи на обычной земле. И это далеко не преувеличение. Фирма использует специальные бетонные смеси, которые покрываются уплотненным песком. Такие бассейны по форме максимально приближены к натуральной природе. Выглядит это просто потрясающе! Однако как отмечают пользователи, такие "бухты" далеко не всем по карману, стоимость самых простых составляет около 27 000 долларов. Мечтать не вредно.