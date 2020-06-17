Дмитрий Медведев назвал три главных "шока" для российской экономики

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал три основных удара по российской экономике в 2020 году, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на статью бывшего премьера для журнала "Россия в глобальной политике".

По мнению Медведева, страна одновременно столкнулась с падением цен на нефть из-за снижения спроса, последствиями внутренних ограничений из-за пандемии и снижением экспорта по причине глобальной рецессии.

Медведев указал, что России не удастся избежать экономического спада, и ВВП страны снизится на 5% по итогам года. Реальные доходы населения упадут почти на 4%, а рост безработицы достигнет максимума за последние несколько лет – 5,7%.

Политик отметил, что в случае новой эпидемии коронавируса отрицательный эффект для мира будет сопоставим с последствиями Второй мировой войны. В доказательство он привел данные МВФ, по которым глобальная экономика потеряла уже 3% ВВП. Для сравнения: максимальное снижение во время финансового кризиса 2008 года составляло 0,1%.