Дмитрий Медведев назвал три главных "шока" для российской экономики

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал три основных удара по российской экономике в 2020 году, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на статью бывшего премьера для журнала "Россия в глобальной политике".
По мнению Медведева, страна одновременно столкнулась с падением цен на нефть из-за снижения спроса, последствиями внутренних ограничений из-за пандемии и снижением экспорта по причине глобальной рецессии.
Медведев указал, что России не удастся избежать экономического спада, и ВВП страны снизится на 5% по итогам года. Реальные доходы населения упадут почти на 4%, а рост безработицы достигнет максимума за последние несколько лет – 5,7%.
Политик отметил, что в случае новой эпидемии коронавируса отрицательный эффект для мира будет сопоставим с последствиями Второй мировой войны. В доказательство он привел данные МВФ, по которым глобальная экономика потеряла уже 3% ВВП. Для сравнения: максимальное снижение во время финансового кризиса 2008 года составляло 0,1%.
Комментарии
п м ш - 3 главных шока
И без него уже давно все поняли что будет ж...а.
Хреновый экономист, война это развитие и движение вверх, а у этих псевдо экономистов одна песня на все времена...
1 удар-засуха на виноградниках в Тоскане, 2 удар- поломка яхты фотинья, 3 удар- смерть любимой уточки
Господин Медведев педали попутал ! Он кто ? Экономист Нет ! Финансист нет ! Эксперт экономики нет ! А то привык что ему в ноги падают бедные граждане РФ! Нашёлся Гуру ! Жене своей пускай пророчит !Наслушались его бездарных речей !
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это и без него понятно, что впереди нет никаких перспектив для развития. какой выход то из положения? дачу если продать то думаю бюджет Барнаула года два-три протянет
Кто этот человек? Экс Премьер-министр? Это он пел: "в каждой строчке только точки после буквы Л., сказать хотел, но не сумел"?
Вот он родимый, а то потерялся
На мой взгляд вообще нельзя сравнивать экономику послевоенную и то что нам сейчас пытаются втюхать. Тогда народ воевал за свою независимость, а потом работал чтобы преодолеть разруху и голод, а сейчас работаем на дядю, чтобы жилось им за бугром красиво-богато. Шапито.
17.06.2020 17:03
AntonTM
Это тот "человек",что отдал шельф Норвегии. Его судить надо за измену Родине!
как у димусика свояченица поживает?
с мольбертом в обнимку?
сюрдюкова вспоминает
17.06.2020 17:23
Гость.
Да не, не он. Это певец какой-то.
Если после ВОВ что-то за Уралом и на Севере осталось, то сейчас почти никакой промышленности или производство упало в 10 раз. Зайдите в любой магазин и попробуйте найти что-то российское.
Да, Медведев не при делах, эпидемия коронавируса - всё дело в ней, ей-ёй ...
Мне кажется он что-то знал, ибо съехал аккурат перед началом пандемии. А ведь столько лет трудился в народном хозяйстве...