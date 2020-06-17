В Барнауле окончательно сформировали Общественную палату

В Барнауле утвердили последних членов нового созыва общественной палаты города, сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, что срок полномочий нынешнего созыва истекает 29 июня 2020 года. Всего в палату входят 33 человека. Треть из них утвердил глава краевой столицы Вячеслав Франк, еще треть – Барнаульская городская дума. Уже избранные члены ОП выбрали 11 оставшихся участников.

Из-за угрозы распространения COVID-19 голосование проходило удаленно. Избранными общественниками стали Эдуард Барчук, Евгения Гущина, Константин Емешин, Вадим Киселев, Олег Сухоруков, Алексей Сычев, Армен Тоноян, Михаил Улитин, Александр Четвериков и Нина Шабалина.

Среди новых участников большая часть относится к представителям силовых структур. Кроме того, в список вошли деятели, связанные со спортом и творческими объединениями.

Кроме того, в пятом созыве будут работать представители строительных компаний, архитектор, директора школ и православный священник. Как уточняют в мэрии, состав палаты обновился на 50%.