Дагестанский дальнобойщик попытался подкупить алтайского полицейского, но не смог

Следственный комитет ведет разбирательство по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Республики Дагестан. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

По данным следствия, в декабре 2019 года мужчина, управляя грузовым автомобилем, проехал под запрещающий знак в селе Хабары, его заметили сотрудники ДПС. Находясь в патрульном автомобиле, водитель фуры предложил полицейскому деньги за то, чтобы автоинспектор не составлял протокол, но правоохранитель отказался.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в ведомстве.