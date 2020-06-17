Барнаульские водители рассказали об опасных штырях, которые торчат на дороге

Барнаульские водители в сообществе Barnaul22 рассказали о неприятном сюрпризе, который остался после демонтажа рекламного щита на улице Молодежной.

"Возле дома № 56 по ул. Молодежной торчат штыри у дороги от рекламного щита. Щит убрали, а болты оставили. На прошлой неделе женщина разбила бампер на машине, а сегодня кто-то пробил картер", – написал автор сообщения.

Барнаулец задался вопросом, к кому можно обратиться, чтобы решить эту проблему, и можно ли найти ответственных. А в комментариях горожане отметили, что остатки конструкции хоть и помечены сигнальной лентой, но водителям сложно усмотреть их.